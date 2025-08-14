SPOMENIK PATNJI I VERI U ŽIVOT: Reditelj Stevan Bodroža o dramsko -lutkarskoj predstavi "Dnevnik Ane Frank"

U POZORIŠTU lutaka "Pinokio", pred sam kraj sezone, premijerno je izvedena predstava "Dnevnik Ane Frank", u režiji Stevana Bodrože.

foto Pozorište lutaka "Pinokio"

Najavljena kao dirljiva i snažna priča o odrastanju, hrabrosti i snovima u najtežim vremenima jevrejske devojčice u vihoru rata - tek će od jeseni zaživeti na sceni. Da se posveti baš ovoj priči, reditelj Bodroža poželeo je kada je obišao Kuću Ane Frank u Amsterdamu.

- Bilo je jako potresno, tada sam dobio i inspiraciju da radim predstavu. U Holandiji ljudi, i inače, žive u malim prostorima, sa uskim stepenicama, čak i kada je reč o luksuznim stanovima i kućama. Sve je, nekako, malo - objašnjava Stevan Bodroža. - Zato su svuda ogromni prozori, što smanjuje osećaj teskobe. Porodica Frank živela je u jednom takvom malom stanu, ali dve godine sa potpuno zatvorenim prozorima... Čak i danas, kada je stan pretvoren u muzej u kome nema više stvari, dok hodate kroz prazne prostorije u kojima su na zidovima samo fotografije, sve deluje klaustrofobično.

Posle ovog iskustva naš sagovornik je odlučio da poznatu priču postavi na scenu i to kao kombinaciju "žive" i lutkarske predstave:

- Dramski deo pripada životu na tavanu, ali se njihov san o slobodi, izbavljenju i životu posle rata dešava na nekoj simboličkoj plaži - i to su lutke. Inače, predstavu smo do sada samo dva puta izveli pred publikom, na generalnoj probi i premijeri. Igra se za samo pedeset gledalaca koji su na samoj sceni "Pinokija", upravo da bi i sami osetili tu klaustrofobiju. U našoj percepciji, želeli smo da žrtve prestanu da budu samo simboli patnje koja je daleko od nas, već da osetimo udarac pesnicom u stomak i pomislimo kako bi bilo da smo sami (ili neko nama drag) u toj situaciji. Najpotresnije je kad shvatimo da su svi oni imali svoje živote, snove i da nisu ni sanjali kako će da završe.

foto Pozorište lutaka "Pinokio"

"Dnevnik Ane Frank" izvodi se osam decenija posle pošasti nacizma i Drugog svetskog rata, ali i danas neki nedužni mališani stradaju u ratnim užasima.

- Uvek je patnja dece najpotresnija... Ana Frank je imala izvanredan um: neverovatno koliko je dobro pisala, savršenim stilom i sa finom, artikulisanom mišlju jednog evidentno obrazovanog, načitanog deteta kojem je posvećivana pažnja i s kojim se, očigledno, radilo. Izvanredna devojčica, zrela i napredna za svoje godine. U tom istom dnevniku vidimo i da je ona, ipak, bila samo tinejdžerka prisiljena da dve godine provede na tavanu, nadajući se da će s porodicom sve to preživeti. Nažalost, nisu dočekali slobodu. Postoje i vrlo jasne indicije da ih je potkazao neko iz jevrejske zajednice u Amsterdamu. Jer, neki od tih mučenika otkrivali su nacistima gde se kriju njihovi sunarodnici, u nadi da će tako spasti sebe i svoje članove porodice. Verovatno da niko, na taj način, nije uspeo da se spase, mada je bilo takvih pokušaja.

Iza Ane Frank je, kako kaže Bodroža, ostao dnevnik kao veličanstveni spomenik patnji, izdržljivosti, ali i veri u život.

- Ova hrabra devojčica živi i dalje među nama. To je na neki način i predvidela, o čemu svedoči njena rečenica: "Ja ću živeti u tome što pišem". Tako je bilo, a tako je i danas. Inače, "Dnevnik Ane Frank" je i pokušaj "Pinokija" da proširi svoj repertoar na nešto stariju publiku. Predstava je namenjena tinejdžerima, koji ovo delo imaju u lektiri za sedmi razred.

Svi glumci u predstavi, objašnjava reditelj, imaju ozbiljne dramske i lutkarske uloge. Zanimljivo je da oni, zapravo, animiraju lutke sa sopstvenim likom: u ambijentu plaže sa svetionikom, gde u snovima pronalaze utočište od rata i straha.

- Osećao sam da lutke treba da budu simbol onostranosti, pa su u našoj predstavi duše koje maštaju o slobodi i pronalaze je, mada nje, realno, nema. Želeo sam da stvorim formu u kojoj će se dramsko i lutkarsko dopunjavati i nadgrađivati. Zato na kraju postoji divna sinestezija, spoje se ta dva sveta, a svaki junak drži svoju lutku kao svoje unutrašnje dete, urađeno po njihovoj slici i prilici.

Autorski tim LUTKE su prekrasne, fantastičan su rad Sandre Nikač. Ona, takođe, potpisuje scenografiju i kostime. Po motivima poznatog romana napisala je dramu Nina Plavanjac, sa jednim čitavim svetom snova koji ne postoji u delu - ističe Bodroža, koji je glavnu ulogu poverio Brankici Sebastijanović.U predstavi igraju i Nela Nikolić, Đorđe Kreća, Ivana Todorović, Željka Mandić, Nikola Ranđelović, Jovan Popović, Zorana Milošaković Tasić i Jovan Simeunović.