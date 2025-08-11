NASLEĐE I IDENTITET : Etnografski muzej u Beogradu otvara vrata mladim posetiocima

POVODOM obeležavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta, Etnografski muzej u Beogradu otvara vrata za sve mlade posetioce (uzrasta od 15 do 30 godina), kojima je na ovaj dan omogućen slobodan ulaz.

foto N.Skenderija

Kako se navodi, ovaj dan je savršena prilika da mladi otkriju kako su živeli naši preci, kako se nekada slavilo, radilo, oblačilo. Kroz deo stalne postavke i aktuelne izložbe, posetioci će moći na intrigantan i zanimljiv način da se povežu sa srpskom tradicijom i kulturnim nasleđem.

Cilj ove akcije je da se podstakne interesovanje mladih za kulturu kao i da se ukaže na važnost očuvanja nasleđa koje je deo našeg identiteta.