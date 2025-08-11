Kultura

U BUDVI "KINO MEDITERAN": Promocija zbirke Radomira D.Mitrića na Trgu pjesnika

Vukica STRUGAR

11. 08. 2025. u 15:06

NA Trgu pjesnika u Budvi, u utorak 12.avgusta, nastavlja se književni program gostovanjem Radomira D. Mitrića, pisca mlađe generacije koji će predstaviti zbirku poezije pod nazivom "Kino Mediteran".

У БУДВИ КИНО МЕДИТЕРАН: Промоција збирке Радомира Д.Митрића на Тргу пјесника

foto promo

U njoj autor tematizuje suptilnost sudbine pesničkog bića, tananost i snagu lirskog izraza i nemerljive mogućnosti jezika, a sve sa ciljem dosezanja suštine sveta i istine o čoveku.

Radomir D. Mitrić, rođen je u Jajcu (BiH). Završio je studije književnosti Filozofskog fakulteta u Banjaluci, gde živi i radi kao asistent pri ovoj visokoškolskoj ustanovi. Pisanjem se bavi od svoje četrnaeste godine, a poezija mu je objavljivana u brojnim časopisima i prevođena na engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i bugarski jezik.

Do sada je nagrađen nekim od najznačajnijih priznanja. Dobitnik je Brankove nagrade, nagrade "Miloš Crnjanski", nagrade "Poezija i solidarnost" na Međunarodnom konkursu poezije u Trstu i drugo. Poezija mu je zastupljena u više zbornika i antologija. Objavio je pet knjiga pesama "Nostalgija za punoćom", "Osvešćenje", Summer Quartette and Story about Mediterranean ("Letnji kvartet i Priča o Mediteranu"), "Unutrašnji Vavilon", " Mornarski Tango".

