"OTIŠLA JE ANĐELIMA": In memoriam - Odlazak čuvene francuske glumice Anuk Eme, reinkarnacije ljubavi iz filma "Jedan čovek i jedna žena"

BEOGRADSKA galerija "Iks Vitamin", ugostila je izložbu austrijskog umetnika Markusa Humera, pod nazivom "Patke se ne smrzavaju na ledu" (Ducks Do not Freeze on Ice), postavku koja će biti pred publikom do 31. jula, otvorio je Amadeus Faltajner, direktor Austrijskog kulturnog foruma, koji je podržao ovaj projekat.