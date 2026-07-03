Zločin

"TAČI KRŠI USLOVE PRITVORA" Specijalizovana veća u Hagu: Moguće i strože mere

V.N.

03. 07. 2026. u 07:07

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SPECIJALIZOVANA veća u Hagu saopštila su sinoć da Hašim Tači, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali se protiv njega vodi i postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, uporno krši izmenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožih mera ukoliko on i dalje ne bude sarađivao.

ТАЧИ КРШИ УСЛОВЕ ПРИТВОРА Специјализована већа у Хагу: Могуће и строже мере

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Kako se navodi u saopštenju Suda, pretresno veće je izdalo nalog kojim je podsetio Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor.

 - Dana 1. jula 2026. godine, pretresni panel II objavio je javnu redigovanu verziju naloga kojim je podsetio Hašima Tačija da se pridržava izmenjenih uslova pritvora određenih 1. decembra 2023. godine i naknadno izmenjenih, kao i relevantnih pravila i propisa o pritvoru. Panel je takođe naložio Tačijevom braniocu da ga podseti na te obaveze - navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, nalog je usledio nakon najnovijeg izveštaja sekretara u vezi sa više incidenata za koje je utvrđeno da predstavljaju kršenje izmenjenih uslova pritvora i povezanih pravila o pritvoru. Panel je, dodaje se, ocenio da je uočen obrazac ponovljenog nepridržavanja tih uslova od strane Tačija i ukazao da će razmotriti strožije mere ukoliko dođe do novih kršenja.

 - Na osnovu redovnih izveštaja sekretara suda, panel je zaključio da Tači uporno krši izmenjene uslove pritvora, kao i druga relevantna pravila i propise o pritvoru. Ukoliko Tači i dalje ne bude sarađivao, panel će razmotriti mogućnost uvođenja strožih mera kako bi se obezbedilo poštovanje naloga -dodaje se u saopštenju.

Tačiju se sudi zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke zajedno sa još četvoricom bivših vođa tzv. OVK - Baškimom Smakajem, Isnijem Kiljajem, Fadiljom Fazljijuem i Hajredinom Kučijem. Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda. Specijalizovana veća u Hagu u sredu su zakazala za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK - Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, nakon što je prethodno objavljivanje presude je bilo predviđeno za 20. jul. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići se terete po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine. Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

(Tanjug)

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