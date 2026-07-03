Politika

SPAJIĆ PROTERUJE SRBE, PA ONDA KUKA: Premijer Crne Gore sramno udara na našu zemlju, a očekuje da to mirno posmatramo

В.Н.

03. 07. 2026. u 08:07

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NOVINARU i autoru emisije „Načisto” na Televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju, što se u političkim krugovima tumači kao prva konkretna posledica najavljenih recipročnih mera Beograda nakon odluke crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika „Informera” Dragana J. Vučićevića proglase nepoželjnim u Crnoj Gori.

СПАЈИЋ ПРОТЕРУЈЕ СРБЕ, ПА ОНДА КУКА: Премијер Црне Горе срамно удара на нашу земљу, а очекује да то мирно посматрамо

Foto: Printskrin/Jutjub/ Milojko Spajić

Komnenić je, prema sopstvenom svedočenju, za odluku srpskih vlasti saznao u utorak, 30. juna, prilikom napuštanja Srbije. On je naveo da je u zemlju nekoliko dana ranije ušao bez problema, ali da je na izlazu, na graničnom prelazu sa Crnom Gorom, obavešten da mu je ime u sistemu označeno.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić reagovao je skandaloznim saopštenjem na ovu odluku i udario na našu zemlju.

- Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku „Informera“ u Crnu Goru smatrati recipročnom. Dragan J. Vučićević svojim javnim nastupima i sadržajem koji plasira kontinuirano vređa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere. Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva - saopštio je Spajić.

Jedan od lidera Srba u Crnoj Gori Milan Knežević istakao je da posle ovakve Spajićeve izjave više niko nema dilemu da je on lično donosilac odluke o zabrani ulaska Vučićevića u Crnu Goru.

- Nakon njegove izjave više niko nema dilemu da je Milojko Spajić u stvari donosilac ove odluke, jer je on i predsednik Vijeća za nacionalnu bezbednost i bez njega se ova odluka nije mogla doneti. Tako da je Milojko Spajić samo potvrdio ono što smo svi znali - da on stoji iza ukidanja srpskih televizija i iza zabrane ulaska na teritoriju Crne Gore novinarima iz Srbije - naglasio je Knežević, i ocenio da Spajić sve svesno radi.

- Nije se čuo kada su Crnogorcima zabranjivani ulasci na Kosovo i Metohiju, a sada se ekspresno javio. On sve to svesno radi. Zabranio je čitavu televiziju, toga nikada nije bilo u Crnoj Gori - naveo je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je krajem prošle nedelje da je zabrana ulaska u Crnu Goru vlasniku „Informera“ Draganu J. Vučićeviću „velika greška“ zbog koje će Srbija možda morati da uvede recipročne mere.

- Ne smete da kažnjavate ljude koji drugačiji misle. Ja bih voleo da oni isprave tu veliku grešku, inače ćemo da pristupimo recipročnim merama, a to može da pogodi crnogorske građane - rekao je Vučić.

On je dodao da predstavnici Crne Gore „godinama vode hajku i harangu protiv Srbije i njenog državnog rukovodstva“.

Na pitanje kako će birati kome će biti uvedene recipročne mere, Vučić je rekao će to biti uvedeno „mnogima koji su se bavili hibridnim ratovanjem protiv Srbije“, a onda vikendima „obilazili svoje stanove u Beogradu na vodi“.

Ko je Petar Komnenić? Godinama gradio karijeru napadajući Srbe

*Komnenić je pisao tekstove u kojima oštro napada Vučića i srpske državne strukture.

*Opisao je dolazak Vučićevih pristalica u Tivat kao „hibridnu pretnju“ i „navijačku situaciju visokog rizika“.

*Deportaciju 87 ljudi predstavio kao opravdanu meru Crne Gore.

*Kritikovao je Beograd da u pokušaju da skrene pažnju sa Samita u Tivtu.

*Pisao je da Vučić „kruniše“ Kneževića za lidera Srba u CG, optužio je prosrpske partije da rade po nalogu Beograda, zahteve za srpski jezik i trobojku nazvao je politikanstvom.

*Vučićev nastup u Njujorku oko Srebrenice nazvao je „navijačkim performansom“.

*Napadao je medije i organizacije bliske vlasti u Srbiji zbog „nacionalšovinizma“.

*Iako Srbe kao narod napada skroz uvijeno, prioritet su mu tekstovi usmereni protiv Vučićeve politike, uticaja Srbije u CG i prosrpskih aktera koje vidi kao beogradski produžetak!

(Alo!)

BONUS VIDEO: Ante Prkačin hvali srpskog predsednika: Vučić maestralno vodi spoljnu politiku Srbije

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