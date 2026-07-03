Politika

OLENIK DOKAZUJE DA JE NAJVERNIJI VUČIĆEV FAN: Kako je poznati „buntovnik“ ponovo uhvaćen u srcu "Galerije" u Beogradu na vodi

V.N.

03. 07. 2026. u 08:12

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ALEKSANDAR Olenik se toliko divi Vučićevom delu da je on jedan od najčešćih posetilaca "Galerije" u Beogradu na vodi.

ОЛЕНИК ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ НАЈВЕРНИЈИ ВУЧИЋЕВ ФАН: Како је познати „бунтовник“ поново ухваћен у срцу Галерије у Београду на води

FOTO: Novosti

Prošle godine u julu, u jeku blokaderskih protesta, kad je masno lagao o zvučnom topu, fotografisan je dok je uživao u kafiću u najpopularnijem tržnom centru na Balkanu.

A juče je opet snimljen na istom mestu dok je švrćkao s drugarom. 

FOTO: Novosti

Jasno je, Aleksandar Olenik duboko poštuje i divi se onome što je stvorio Aleksandar Vučić.

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