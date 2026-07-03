OLENIK DOKAZUJE DA JE NAJVERNIJI VUČIĆEV FAN: Kako je poznati „buntovnik“ ponovo uhvaćen u srcu "Galerije" u Beogradu na vodi

ALEKSANDAR Olenik se toliko divi Vučićevom delu da je on jedan od najčešćih posetilaca "Galerije" u Beogradu na vodi.

FOTO: Novosti

Prošle godine u julu, u jeku blokaderskih protesta, kad je masno lagao o zvučnom topu, fotografisan je dok je uživao u kafiću u najpopularnijem tržnom centru na Balkanu.

A juče je opet snimljen na istom mestu dok je švrćkao s drugarom.

FOTO: Novosti

Jasno je, Aleksandar Olenik duboko poštuje i divi se onome što je stvorio Aleksandar Vučić.