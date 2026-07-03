OLENIK DOKAZUJE DA JE NAJVERNIJI VUČIĆEV FAN: Kako je poznati „buntovnik“ ponovo uhvaćen u srcu "Galerije" u Beogradu na vodi
ALEKSANDAR Olenik se toliko divi Vučićevom delu da je on jedan od najčešćih posetilaca "Galerije" u Beogradu na vodi.
Prošle godine u julu, u jeku blokaderskih protesta, kad je masno lagao o zvučnom topu, fotografisan je dok je uživao u kafiću u najpopularnijem tržnom centru na Balkanu.
A juče je opet snimljen na istom mestu dok je švrćkao s drugarom.
Jasno je, Aleksandar Olenik duboko poštuje i divi se onome što je stvorio Aleksandar Vučić.
Preporučujemo
OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Važna poruka za građane u vezi sa predstojećim izborima
03. 07. 2026. u 10:04
REGIONALNO POMIRENjE: Posle rata postali smo žrtve tzv. tranzicione pravde
03. 07. 2026. u 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KLANICA U KONSTANTINOVKI: Ukrajinci beže, Rusi jurišaju sa isukanim bajonetima
KOMANDANT bataljona je izjavio da ukrajinske oružane snage izbegavaju borbu lakog oružja u Konstantinovki. Prema njegovim rečima, tokom čišćenja naselja, ukrajinski vojnici pokušavaju da izbegnu blisku borbu, jer su inferiorni u odnosu na ruske jedinice u vatrenim obračunima.
01. 07. 2026. u 15:48 >> 15:55
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
ŽENA PODMETNULA BOMBU: Šok otkriće o napadu na ukrajinskog oligarha (VIDEO)
NA SNIMCIMA se vidi osumnjičena sa velikim crnim šeširom, crnim prslukom preko bele odeće i belim sportskim patikama.
02. 07. 2026. u 21:58
Komentari (0)