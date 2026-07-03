POVREĐENO 7 OSOBA: Haotična noć u Beogradu

SEDAM osoba povređeno je u četiri udesa koja su se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tri osobe su lakše povređene u udesima, dok su četiri osobe zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 118 intervencija, a od njih su 24 bile na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, među kojima najviše astmatičari i onkološki pacijenti.

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