TREĆEG JULA PORTUGAL NIJE SMEO DA IZGUBI! Evo kome je Kristijano Ronaldo posvetio pobedu protiv Hrvatske

KAKAV meč na Mundijalu!

FOTO: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Portugal je posle velike drame savladao Hrvatsku -2:1 i plasirao se u osminu finala Mundijala. A pored velikog slavlja ovaj dan ima i mnogo tužne simbolike.

Pre tačno godinu dana, 3. jula 2025. u Španiji je poginuo reprezentativac Portugala Diogo Žota, u saobraćajnoj nesreći. Portugalci su i na Mundijal poneli Žotin dres sa brojem 21, imaju ga na klupi tokom svake utakmice, a počasni krug posle pobede nad Hrvatima je Ronaldo napravio upravo uz njega.

- Ovo je poseban dan zbog onoga što znate, naš Žota je tamo gore i obasjava nas. To je poseban trenutak. Svi smo osetili njegovo prisustvo sa nama i imalo je smisla da danas pobedimo kako bismo mu odali počast na najbolji mogući način - rekao je Kristijano Ronaldo za Rekord

Pogotkom Gonsala Ramoša je Portugal stigao do preokreta i plasmana u osminu finala, što je značilo i poslednji meč Luke Modrića u dresu Hrvatske. Posle utakmice je Ronaldo prišao kapitenu Hrvatske kada su i popričali.

- Oprostio sam se sa Lukom. On je fudbalska legenda, i još uvek jeste. Skoro smo istih godina, godinu dana sam stariji od njega. On je legenda. Imam mnogo poštovanja prema Modriću zbog onoga što je uradio u fudbalu i što nastavlja da radi.

U Torontu je odigrano jedno od najluđih drugih poluvremena u istoriji Mundijala, kulminiralo je u 13. minutu nadoknade kada je Hrvatskoj poništen gol za produžetak, i to tek pošto je senzorom utvrđeno da je Igor Matanović dirao loptu i proigrao Marija Pašalića koji je bio u ofsajdu.

- Kao kapiten, prošao sam kroz takve trenutke. Rekao sam da moramo da znamo kako da trpimo. To se sada desilo. Mislim da je bila prilično zanimljiva utakmica za gledaoce. Dosta smo kontrolisali prvo poluvreme. Drugo poluvreme je bilo malo haotično, ali to je normalno. To je fudbal. Dali su gol, a mi smo se malo stresirali, malo uspaničili. Ali, onda je došlo do emotivnog preokreta kada sam realizovao penal. Od tada je igra bila lakša. Onda smo imali malo više poteškoća, ali to je takmičenje. Moramo sada da se spremimo za nastavak.

U osmini finala Portugalce čeka novi težak posao, Španija.