Čule su se detonacije: Dva automobila zapaljena u Beogradu

DVA automobila zapaljena su tokom noći u Beogradu, na Novom Beogradu i u Borči.

Kako se nezvanično saznaje, nešto posle 23 sata u Ulici Jurija Gagarina, devojka (26) je došla kući i parkirala svoj "fijat 500".

Nakon što je ušla u kuću, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na njeno vozilo.

Iako su vatrogasci brzo pristigli na lice mesta, automobil je potpuno izgoreo.

Građani na društvenim mrežama pišu da su se, nakon što je automobil zapaljen, čule dve detonacije.

Slična situacija dogodila se nešto više od tri sata kasnije, kada je oko tri ujutru zapaljen automobil u Borči.

Kako saznaje Telegraf, u pitanju je takođe vozilo marke "fijat", na koje je najverovatnije takođe bačen Molotovljev koktel i ono je u potpunosti izgorelo.

