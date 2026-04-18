Zločin

Čule su se detonacije: Dva automobila zapaljena u Beogradu

В.Н.

18. 04. 2026. u 10:30

DVA automobila zapaljena su tokom noći u Beogradu, na Novom Beogradu i u Borči.

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Kako se nezvanično saznaje, nešto posle 23 sata u Ulici Jurija Gagarina, devojka (26) je došla kući i parkirala svoj "fijat 500".

Nakon što je ušla u kuću, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na njeno vozilo.

Iako su vatrogasci brzo pristigli na lice mesta, automobil je potpuno izgoreo.

Građani na društvenim mrežama pišu da su se, nakon što je automobil zapaljen, čule dve detonacije.

Slična situacija dogodila se nešto više od tri sata kasnije, kada je oko tri ujutru zapaljen automobil u Borči.

Kako saznaje Telegraf, u pitanju je takođe vozilo marke "fijat", na koje je najverovatnije takođe bačen Molotovljev koktel i ono je u potpunosti izgorelo.

Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika Novosti iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača
Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika "Novosti" iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača

SUDSKI izvršitelj, konačno je, prvi put, ali gotovo simbolično, popisao stvari u kući u kojoj živi bivši policajac Policijske uprave Beograd, koji je osuđen zbog toga što je Vladimiru Mitriću, dopisniku "Večernjih novosti" iz Loznice, 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, naneo teške telesne povrede, i zašta je osuđen, pravosnažno, na godinu dana zatvora. Kaznu, ipak, nije morao do kraja da izdrži, jer je bio obuhvaćen abolicijom tadašnjeg predsednika Republike Srbije, a dopisniku "Novosti" i državi nije izmirio ni dinar za sudske troškove po osnovu četiri pravosnažne presude.

17. 04. 2026. u 21:40

