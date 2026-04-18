Čule su se detonacije: Dva automobila zapaljena u Beogradu
DVA automobila zapaljena su tokom noći u Beogradu, na Novom Beogradu i u Borči.
Kako se nezvanično saznaje, nešto posle 23 sata u Ulici Jurija Gagarina, devojka (26) je došla kući i parkirala svoj "fijat 500".
Nakon što je ušla u kuću, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na njeno vozilo.
Iako su vatrogasci brzo pristigli na lice mesta, automobil je potpuno izgoreo.
Građani na društvenim mrežama pišu da su se, nakon što je automobil zapaljen, čule dve detonacije.
Slična situacija dogodila se nešto više od tri sata kasnije, kada je oko tri ujutru zapaljen automobil u Borči.
Kako saznaje Telegraf, u pitanju je takođe vozilo marke "fijat", na koje je najverovatnije takođe bačen Molotovljev koktel i ono je u potpunosti izgorelo.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Nova drama u porodici Bulat: Marko u policiji, njegova supruga u bolnici
17. 04. 2026. u 11:44
Hapšenje u elitnom beogradskom naselju: Specijalci upali u tržni centar
16. 04. 2026. u 22:10
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)