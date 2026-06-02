Zločin

PRIVEDENI BLISKI SARADNICI VESELINA MILIĆA: Sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja

З.У.

02. 06. 2026. u 14:05

POLICIJSKI službenici sektora unutrašnje kontrole MUP priveli su dvojicu bliskih saradnika Veselina Milića, doskorašnjeg načelnika policijske uprave u Beogradu.

ПРИВЕДЕНИ БЛИСКИ САРАДНИЦИ ВЕСЕЛИНА МИЛИЋА: Сумњиче се за злоупотребу службеног положаја

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Sumnjiče se da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. 

Reč je o V.M. (41), inače načelnik zakonitosti u PU Beograd i N.K. (36) iz policijske stanice Vračar, zbog sumnje da su nezakonito izdavali dozvole za nabavku oružja.

PRETAKALI GORIVO SA STRANIH BRODOVA: Uhapšena sedmočlana kriminalna grupa koja je operisala na Dunavu
PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Sektora unutrašnje kontrole MUP danas je uhapšeno sedam osoba i to: I. R., D .R., R. Ž., D. J., N. Đ., S. B. i V. T., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i produženo krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

02. 06. 2026. u 12:18

