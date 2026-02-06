Zločin

ALEKSANDRU UPUCAO IZ VIŠE HITACA: Ovo je ubica Nišlijke, policija ga uhvatila na području Aleksinca (FOTO)

Jelena Ćosin

06. 02. 2026. u 14:42

OSUMNjIČENI za jutrošnje ubistvo Aleksandre Šarković (44) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina, potvrđeno je "Novostima".

АЛЕКСАНДРУ УПУЦАО ИЗ ВИШЕ ХИТАЦА: Ово је убица Нишлијке, полиција га ухватила на подручју Алексинца (ФОТО)

Foto: Depositphotos

Muškarac je uhapšen na području Aleksinca, 1970 godište - potvrđeno za "Novosti" u PU Niš, nakon intenzivne potrage u kojoj je učestvovao veći broj policijskih službenika.

Istraga povodom ovog teškog ubistva je u toku, a kako saznajemo reč je o D. G. (56).

Foto: Fejsbuk

Inače, nezvanično, jedan Nišlija, koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio.

