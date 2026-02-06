ALEKSANDRU UPUCAO IZ VIŠE HITACA: Ovo je ubica Nišlijke, policija ga uhvatila na području Aleksinca (FOTO)
OSUMNjIČENI za jutrošnje ubistvo Aleksandre Šarković (44) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina, potvrđeno je "Novostima".
Muškarac je uhapšen na području Aleksinca, 1970 godište - potvrđeno za "Novosti" u PU Niš, nakon intenzivne potrage u kojoj je učestvovao veći broj policijskih službenika.
Istraga povodom ovog teškog ubistva je u toku, a kako saznajemo reč je o D. G. (56).
Inače, nezvanično, jedan Nišlija, koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio.
Preporučujemo
PRVI MUŽ JOJ STRADAO U EKSPLOZIJI BOMBE: Ovo je Aleksandra, žena ubijena u Nišu (FOTO)
06. 02. 2026. u 13:21
VRATIO SE DA "OVERI" ALEKSANDRU: Jezivi detalji ubistva žene u Nišu (FOTO)
06. 02. 2026. u 13:13
UBIJENA ŽENA U NIŠU: Prve slike sa mesta zločina (FOTO)
06. 02. 2026. u 11:40
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)