ALEKSANDRU UPUCAO IZ VIŠE HITACA: Ovo je ubica Nišlijke, policija ga uhvatila na području Aleksinca (FOTO)

OSUMNjIČENI za jutrošnje ubistvo Aleksandre Šarković (44) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina, potvrđeno je "Novostima".

Foto: Depositphotos

Muškarac je uhapšen na području Aleksinca, 1970 godište - potvrđeno za "Novosti" u PU Niš, nakon intenzivne potrage u kojoj je učestvovao veći broj policijskih službenika.

Istraga povodom ovog teškog ubistva je u toku, a kako saznajemo reč je o D. G. (56).

Foto: Fejsbuk

Inače, nezvanično, jedan Nišlija, koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio.