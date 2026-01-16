TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Telo Milice (25) pronađeno u blizini autoputa Niš-Leskovac
TELO devojke Milice Asanović (25) iz sela Balajnac kod Merošine, pronađeno je u blizini autoputa Niš Leskovac.
Za sada nema detaljnih informacija da li je nasilnim putem izgubila život. Ona je nestala 9. januara od kada traje potraga.
Kako je rekao otac nestale Milice, za Kurir televiziju, tražili su je i danju i noću i gledali su da nije možda slučajno upala u vodu ali od nje ni traga ni glasa.
- Danas je šesti dan otkad je tražimo. Kad sam došao kući nije je bilo pa sam zvao komšiju i pitao za Milicu. On mi je rekao da je odavno otišla kući. On je krenuo ka nama, susreli smo se na putu ali ni ja ni on nismo ništa videli. Od tada smo sve pretražili ali od nje ni traga ni glasa - rekao je otac i dodao:
- Čuli smo da su je neki ljudi videli i pitali kuda ide, ona im je rekla "kući". Krenuli smo kolima, ali nismo je našli. Tražili smo je prvog dana i noću, dolazila je i policija, gledali smo da nije slučajno upala u vodu - rekao je očajni otac.
Uviđaj je u toku.
(Kurir)
Preporučujemo
ZAPALIO SE AUTOBUS NA AUTO-PUTU BEOGRAD-NIŠ: Putnici hitno evakuisani
16. 01. 2026. u 19:09
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)