IZVADIO NOŽ I PRETIO GOSTIMA DA ĆE IH IZBOSTI: Drama u kafiću na Novom Beogradu - Osumnjičeni imao preko 2 promila u krvi
U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je N. T. (47) zbog sumnje da je u pijanom stanju pre dva dana u jednom kafiću na Novom Beogradu držao nož u ruci i pretio ljudima!
- Dana 15. januara 2025. godine u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku, doveden je na saslušanje N. T. (47) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti prema kojem je, po nalogu javnog tužioca, od strane PS Novi Beograd doneto rešenje o zadržavanju - navodi se u saopštenju tužilaštva.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 14. januara 2026. godine, u ugostiteljskom objektu, pod dejstvom 2,31 promil alkohola u organizmu, ugrozio sigurnost pet lica kojima je, držeći nož u ruci, uputio pretnju da će ih izbosti. Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je izjavio da se ne seća događaja. Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - saopštili su iz tužilaštva.
(Kurir)
