PUCAO JER SU SRBI! ALBANAC NAPRAVIO KRVOPROLIĆE U DEČANIMA: Zukaj sedeo sa stolom sa Kurtijevim "policajcem", pa krenuo u krvavi pir

В.Н.

13. 01. 2026. u 17:11

SRBI Dejan Simić i Radovan Milošević ranjeni su u pucnjavi u Dečanima jutros posle ponoći, a na njih je pucao Ismet Zukaj.

ПУЦАО ЈЕР СУ СРБИ! АЛБАНАЦ НАПРАВИО КРВОПРОЛИЋЕ У ДЕЧАНИМА: Зукај седео са столом са Куртијевим полицајцем, па кренуо у крвави пир

Foto: Printskrin

Pre zločina, on je sedeo sa nekim Kurtijevim "policajcem" za stolom, a bilo je još nekih lica u njihovom društvu. Ubica je iz mesta Istinić, naselja u opštini Dečani na Kosovu i Metohiji.

Zločinu nije prethodila svađa, već je Zukaj samo krenuo da puca po Srbima, a u pitanju je etički motivisan napad jer Zukaj upucane ljude ne poznaje, niti oni njega znaju. Pucao je u njih samo zato što su Srbi!

Dejan i Radovan teško su povređeni i nalaze se u prištinskoj i pećkoj bolnici.

Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici.

Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana.

Radovanu su skratili creva i stavili mu privremenu kesu, a Dejanu je ostao metak u karlici i lekari rade na tome da reše taj problem.

Sa njima za stolom bio je advokat D. C. koji je, takođe, napadnut i nalazi se u najtežem stanju.

Navedena lica srpske nacionalnosti su, prema našim saznanjima, boravila na navedenom području zbog prodaje sopstvene imovine.

