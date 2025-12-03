NAPADNUTI POZNATI BEOGRADSKI ADVOKATI: Dvojica nasrnula na njih - drama u restoranu na Vračaru
POZNATI beogradski advokati Luka i Danilo Nikolić, brutalno su napadnuti u ponedeljak uveče u jednom restoranu na Vračaru u Beogradu.
Prema rečima izvora, napad se odigrao u trenutku kada su braća Nikolić došla u lokal na večeru.
- U restoran su potom ušla dva mladića, koja su prišla advokatima i tražila od Luke Nikolića da skine duksericu sa oznakama Mačevalackog kluba "Partizan" i da izađe napolje. Kada je advokat to odbio, rekavši da je mačevalac "Partizana" i da je advokat i da nije u navijačkim pričama, jedan od njih ga je snažno udario pesnicom u lice, dok je drugi nasrnuo na njegovog brata Danila, koji na sreću nije teže povređen - kaže naš izvor iz istrage i dodaje da su inspektori, koji su sedeli u lokalu, zaustavili dalji napad, a policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela napadače.
Nikolić je za potvrdio informacije o napadu.
- Nažalost, neočekivano sam napadnut i povređen u restoranu ispred zgrade u kojoj živim. Nadam se da će policija brzo utvrditi motive napada. Lica mi nisu poznata - rekao je advokat Luka Nikolić.
Policija je pokrenula istragu, a inspektori rade na prikupljanju informacija i obavljanju razgovora sa svedocima kako bi razjasnili okolnosti napada.
Prema informacijama iz izvora poznatog redakciji, osumnjičeni za napad na advokate pušteni su na slobodu nakon kraćeg zadržavanja.
(Kurir)
