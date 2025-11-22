Zločin

UBICE SA SKUTERA PUCALE NA TADIJU: Novi detalji likvidacije vođe navijača Partizana

З.У.

22. 11. 2025. u 15:11

TADIJA Pantić izrešetan je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, a policija trenutno obavlja uviđaj, kako "Novosti" saznaju na njega su pucala dva NN lica sa skutera.

Foto: Novosti

Na Tadiju Pantića (23) su pucala dva NN lica, bili su na skuteru bez tablica, sa kacigama.

Podsetimo, Nepoznati napadač izrešetao je Tadiju kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

- Tadija Pantić je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

