Zločin

ZA VREME ZLOČINA BIO U KUĆNOM PRITVORU: Novi detalji jezivog ubistva kod Pečenjevca

Новости онлине

04. 11. 2025. u 16:34

DALIBOR D. (43) iz Pečenjevca kod Leskovca, za kojim policija traga od jutros kada je u njegovoj kući pronađeno telo njegove nevenčane žene Katarine G. (36), u trenutku zločina se nalazio u kućnom zatvoru.

Foto: Društvene mreže

Kako se saznaje, Dalibor D. trenutno služi kaznu na koju je osuđen pred sudom za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

- Dalibor D. je osuđen na kućni zatvor s nanogicom zbog krivičnog dela sa elementima nasilja, i trenutno služi tu kaznu. Kuću nije smeo da napušta bez odobrenja suda, osim u vreme redovne šetnje na koju svaki osuđenik ima pravo. Koliko znamo, on je imao pravo na šetnju od sat vremena u toku dana - ispričao je izvor i dodao:

Foto: Fejsbuk

- Dalibor D. je i ranije bio nasilan i problematična, o čemu svedoči i ova presuda.  Međutim, da je spreman da ubije nije niko mogao da pretpostavi.

Podsetimo, sumnja se da je Dalibor D. u noći između ponedeljka i utorka u svojoj kući u Pečenjevcu ubio Katarinu Gligorijević, pa telo sakrio u zamrzivač. Posle zločina on je pobegao.

Zločin je policiji prijavio rođeni brat osumnjičenog.

(Kurir)

