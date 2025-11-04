ZA VREME ZLOČINA BIO U KUĆNOM PRITVORU: Novi detalji jezivog ubistva kod Pečenjevca
DALIBOR D. (43) iz Pečenjevca kod Leskovca, za kojim policija traga od jutros kada je u njegovoj kući pronađeno telo njegove nevenčane žene Katarine G. (36), u trenutku zločina se nalazio u kućnom zatvoru.
Kako se saznaje, Dalibor D. trenutno služi kaznu na koju je osuđen pred sudom za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
- Dalibor D. je osuđen na kućni zatvor s nanogicom zbog krivičnog dela sa elementima nasilja, i trenutno služi tu kaznu. Kuću nije smeo da napušta bez odobrenja suda, osim u vreme redovne šetnje na koju svaki osuđenik ima pravo. Koliko znamo, on je imao pravo na šetnju od sat vremena u toku dana - ispričao je izvor i dodao:
- Dalibor D. je i ranije bio nasilan i problematična, o čemu svedoči i ova presuda. Međutim, da je spreman da ubije nije niko mogao da pretpostavi.
Podsetimo, sumnja se da je Dalibor D. u noći između ponedeljka i utorka u svojoj kući u Pečenjevcu ubio Katarinu Gligorijević, pa telo sakrio u zamrzivač. Posle zločina on je pobegao.
Zločin je policiji prijavio rođeni brat osumnjičenog.
(Kurir)
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)