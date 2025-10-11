NAPADNUT TAKSISTA NOŽEM U BEOGRADU: Sve se dogodilo zbog 200 evra

U BEOGRADU je noćas nožem napadnut taksista

Foto: Profimedia

Incident se dogodio kod Beograda na vodi, a u napadu su učestvovala dvojica muškaraca.

Prema rečima žrtve, taksista je dobio poziv da po dvojicu muškaraca ode na Mirijevo.

- Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kada smo stigli, jedan od njih mi je izvadio 200 evra da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?”- priča za Blic povređeni taksista.

Prema njegovim rečima, potom su ga napali.

- Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posekotinu na ruci i četiri konca - ispričao je povređeni taksista.

Žrtva je istakla da će napad prijaviti policiji, ali za sada nema podataka ko su osumnjičeni.

(Blic)

