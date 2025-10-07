UŽAS NA JUGU SRBIJE: Vaspitačica dete uhvatila za vrat, bacila ga na pod, pa ga udarila loptom

VASPITAČICA jaslica iz Lipljana, koja se sumnjiči da je nanela telesne povrede jednogodišnjem detetu, uhapšena je danas.

Foto: pixabay

Portparolka policije za region Prištine, Fljora Ahmeti, izjavila je za Klan Kosova da je osumnjičena zadržana u pritvoru.

- Da, nakon sprovođenja određenih istražnih radnji, osoba osumnjičena za ovaj slučaj je uhapšena i po nalogu tužioca je zadržana u pritvoru - rekla je Ahmeti.

Tokom dana, detalje o ovom slučaju izneo je i ujak povređenog deteta, Šaban Avdilji.

Avdilji je ispričao da je majka devojčice, kada je došla po dete u jaslice, primetila tragove noktiju na njenom vratu.

- Situacija je sledeća: majka devojčice je došla da je uzme iz jaslica i tada su primetili tragove noktiju na vratu deteta. Posumnjali smo da je vaspitačica možda primenila fizičko nasilje nad jednogodišnjom devojčicom - rekao je on za ovaj medij.

Avdilji je dodao da su prve sumnje bile usmerene ka vaspitačici, zbog čega su odlučili da pogledaju snimke sigurnosnih kamera. Prema njegovim rečima, snimci su potvrdili ono na šta su sumnjali.

- Nakon toga, na snimcima smo videli da je pomenuta vaspitačica uhvatila dete za vrat, bacila ga na pod i udarila loptom - rekao je ujak devojčice, dodajući da je vaspitačica priznala krivicu i zatražila oproštaj.

- Priznala je i govorila mi: pogrešila sam, oprosti - dodao je Avdilji za Klan Kosova.

(Kossev)