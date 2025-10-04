POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, operativnim radom na rasvetljavanju krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 30. septembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji, uhapsili su L. M. (1997), N. N. (1992) i D. L. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

FOTO: Novosti

Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Policija intenzivno traga za još tri lica - Strahinja Marinković (2001) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, Dušan Radosavljević (2006) i Stefan Živojinović (1991).

Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa ovim licima, da obaveste policijske službenike PU Beograd, na telefone 011/279-7477, 011/279-7542 i 192 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.

FOTO: Novosti

Tokom akcije sprovedene 3. i 4. oktobra na više lokacija na Paliluli, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije i IJ 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, doveli su u službene prostorije 25 lica i zaplenili više komada oružja i opojnu drogu.

Naime, po naredbi Višeg suda u Beogradu, policijski službenici su izvršili pretres na 32 adrese na Karaburmi i Višnjičkoj banji i tom prilikom pronašli više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i neutvrđenu količinu različite opojne droge.

FOTO: Novosti

Od svih dovedenih lica prikupljena su obaveštenja u vezi sa događajem od 30. septembra 2025. godine kada je u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji došlo do upotrebe vatrenog oružja i tom prilikom je povređeno pet osoba, od kojih je jedna preminula od posledica ranjavanja.

Dovedena lica će u zavisnosti od naknadno izvršenih konsultacija sa postupajućim tužiocem, biti predata nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

FOTO: Novosti

U okviru iste akcije, izvršena je i kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba u cilju pronalaska lica i predmeta koja potiču iz krivičnih dela.