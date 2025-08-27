Zločin

UŽAS KOD ZAJEČARA: Telo pronađeno u pećini

Novosti online

27. 08. 2025. u 19:40

TELO muškarca danas je pronađeno u pećini Devici u selu Jezero nadomak Zaječara.

Foto: Privatna arhiva

- Policiji je prijavljeno danas oko 14.30 časova da je pronađeno telo, za sada nepoznatog muškarca, u pećini Devici. Na teren su pored policije, ekipe Hitne pomoći izašli i vatrogasci - spasioci iz Sokobanje kako bi pomogli da se telo izvuče.

Nakon što su lekari konstatovali smrt, dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje smrti muškarca u pećini nadomak Zaječara.

(Kurir)

