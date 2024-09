POZNATO STANJE STARICE I NJENOG SINA KOJE SU TUKLI LOPOVI: Drama u Gadžinom Hanu

Teniski svet je uzdrmala informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. U aprilu je on saznao da je "uhvaćen", potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali, a to je saznao čitav svet - tek kada je oslobođen optužbi. Međutim, to nije jedina stvar koja je iznervirala mnoge. Ali, sve njih, iznervirane - oduševila je, niko drugi do, Jelena Đoković.