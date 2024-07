"METAK MU JE PROŠAO PORED GLAVE": Ubica policajca ispalio rafal u patrolu, kolega ubijenog izbegao smrt

FATONA Hajrizija je policija ubila juče u napuštenoj fabrici u okolini Loznice zbog toga što je zapucao na njih kada su hteli da ga uhapse zbog ubistva policajca Nikole Krsmanovića (34) i ranjavanje njegovog kolege Vjekoslava Ilića (50), a kako se saznaje, jednom policajcu, koji se nalazio u patroli u trenutku pucnjave, metak je prošao pored glave.

- Policajcu u patroli na koju je pucao Faton metak prošao pored glave, Albanac je bio previše precizan, što verovatno znači da je znao u koga želi da puca - rekao je izvor.

Podsetimo, ministar policije Ivica Dačić izjavio je juče na mestu gde je likvidiran ubica policajca Faton Hajrizi da će tražiti Nemačkoj da izruči Artana Hajrizija, brata Albanca koji je pucao u Loznici.

- Fatonov brat je lagao da mu je ovaj ukrao dokumenta. On mu ih je poslao u Srbiju - rekao je juče Dačić.

Ubica policajca Faton Hajrizi likvidiran je u napuštenoj fabrici nedaleko od mesta gde je ubio policajca Krsmanovića i ranio njegovog kolegu Ilića.

Kako se saznaje, on je odbijao da se preda i u policajce koji su ga hapsili je ispalio veliki broj hitaca!

Razgovarao s čovekom koji ga je prijavio policiji

Faton Hajrizi je tokom bekstva pitao meštanina, koji ga je i prijavio policiji, kojim putem da krene.

- Bio sam pored puta, tu u avliji. Čovek ide i nosi crni kaput ovako preko ruku, kratkih rukava i ima flašicu vode. Pita mene nešto, a ja mu kažem idi pravo dole, ja mu vičem pravo dole Montenegro i on ode. Tada se umešala policija i tu je počela pucnjava. Tu je on prvi počeo da puca. Pojedinačno, pa je počeo rafal. I eto, to je sve - rekao je muškarac.

Pomagača izručuju Srbiji

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP Srpske i Žandarmerije predali su ovo lice tužilaštvu, uz izveštaj o učinjenom krivičnom delu teško ubistvo u vezi sa pomaganjem.

Zoran R. će nakon saslušanja u Republičkom tužilaštvu biti sproveden u Sud BiH radi određivanja ekstradicije.

Zoran R. je uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu u Račanskoj ulici u Bijeljini. Prema informacijama, taksista je u svojoj izjavi u policiji rekao da mu je ubica Faton Hajrizi tražio da ga odveze do Trbušnice, kako bi odatle mogao da nastavi dalje do Bijeljine, gde mu se, kako se pretpostavlja, nalazio jatak sa kojim je prethodno kontaktirao.

Dačić obišao ranjenog policajca

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je juče u Opštoj bolnici u Loznici Vjekoslava Ilića, policajca koji je povređen u noći u kojoj je Faton Hajrizi pucao i ubio Nikolu Krsmanovića.

Obišao sam Ilića, koji je u stabilnom stanju i oporavlja se. Srbija ceni i poštuje njegovu požrtvovanost i hrabrost, ali i vrednosti koje nosi svaki srpski policajac, spreman da žrtvuje i sopstveni život kako bi zaštitio svoje građane i državu - rekao je ministar Dačić.

BONUS VIDEO: Saučesnik Fatona Hajrizija sproveden u Republičko javno tužilaštvo RS

