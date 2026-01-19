SIN VLASNIKA DOMA ZA STARE U BARAJEVU VEĆ OSUĐIVAN: Nije bio platio ni novčanu kaznu
MILOŠ Ivanović, kojem se sa roditeljima, vlasnicima doma za stare u Velikom Borku kod Barajeva u kojem je stradalo 11 ljudi kada se zapalio 20. januara prošle godine, sudi u Višem sudu u Beogradu, već je krivično osuđivan. On je to i potvrdio na početku današnjeg pretresa.
U ovom procesu sudi se njemu, majci Gorici i ocu Aleksandru Ivanoviću, koji su zbog tog požara okrivljeni za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i za koje je zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora.
Miloš Ivanović je u aprilu 2022. godine u Osnovnom sudu u Mladenovcu napravio sporazum o priznanju krivice za nasilničko ponašanje i osuđen je na uslovnu kaznu od 8 meseci zatvora sa rokom provere od 3 godine. Kako su mu nedostajala 3 meseca da mu ta provera istekne, a novo krivično delo se desilo, to znači da će mu, ukoliko bude sada osuđen za teško delo protiv opšte sigurnosti, biti aktivirana i ta uslovna kazna od 8 meseci zatvora.
Osim toga on je 2022. godine napravio sporazum i u Osnovnom sudu u Lazarevcu zbog neovlašćenog bavljenja određenom delatanošću i izrečena mu je novčana kazna, koju nije bio platio, pa mu je preinačena u zatvorsku.
Kako je navedeno u sudnici Gorica Ivanović ranije je samo prekršajno osuđivana.
Inače, na današnjem suđenju su na dnevnom redu bila uvodna izlaganja i predlaganje dokaza, ali je ono odloženo, kako bi se branioci okrivljenih upoznali sa novim dokazima koje je sudu predala tužilac i izmenama, koje su iz toga usledile u činjeničnim navodima u optužnici.
Više tužilaštvo je prilikom podizanja optužnice protiv Ivanovića imalo obdukcijske nalaze i sudsko medicinska veštačenja o uzroku smrti samo za šest stradalih u domu, a u međuvremenu do početka suđenja iz Instituta za sudsku medicinu dostavili su im i za preostalih pet pokojnika. Sada je tužilac tu dokumentaciju dostavila sudu, a prethodno je na osnovu nje dopunila i precizirala činjenični opis u optužnici.
Kako bi branioci pogledali tu dokumentaciju i izjasnili se o dodatnim navodima, suđenje je odloženo za kraj februara.
Zakazan je i termin za početak marta kada bi okrivljeni, koji su se u istrazi branili ćutanjem, prema najavama advokata trebalo da iznesu odbrane.
