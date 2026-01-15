SVEDOK SKLONA PARANOIDNOM PONAŠANJU: Suđenje braći Panić pri kraju

SVEDOK T. K. koja tereti okrivljenog Ivana Zajelca za posredovanje u prostituciji boluje od teže duševne poremećenosti, koja ima dublje korene još od detinjstva, a simptomi su se manifestovali u zrelom dobu. Ona zbog toga nije procesno sposobna da svedoči, a nesposobna je bila i u oktobru 2024. godine kada je započeto njeno saslušanje u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, pa je nakon incidenta i njene svađe sa braniocem, burne reakcije i napada na okrivljenog u sudnici, njeno svedočenje prekinuto.

Foto: S. J. M.

Ovo je navedeno u neuropsihijatrijskom veštačenju T. K. na suđenju Zajelcu, braći Urošu i Milošu Paniću, Vuku Stankoviću i bračnom paru Davidu i Sonji Luković, koji se sumnjiče za posredovanje u prostituciji kroz organizovanje usluga masaže, gde su koristili tri oštećene žene. Kako je veštak Svetlana Nikšić rekla T. K. poseduje visoki psihotični potencijal, hronično osećanje praznine, poremećene predstave o sebi i ciljevima i nestabilan identitet podležan psihotičnim reakcijama.

Odgovarajući na pitanje advokata Nikole Matića branioca Zajelca da li je te probleme imala i kada je prvi put davala iskaz u martu 2024. godine u Višem tužilaštvu u Beogradu, veštak je odgovorila da T. K. nije stalno u tom stanju, već da ima oscilacije.

- U zapisniku sa tog saslušanja nije uočena visoka napetost ili emotivni naboj, kao ni znaci poremećaja mišljenja i paranoidnih interpretacija - kazala je veštak.

Na pitanje advokata Matića, "ko to nije uočio", veštak je odgovorila, "onaj koji je ispitivao". Veštak je kazala i da slušne halucinacije kod svedokinje imaju veze sa alkoholom, ali da nisu razmatrali da li je u tom periodu kada je davala taj iskaz pila, jer to niko nije zabeležio. Navela je i da kod nje mogu da se prodube paranoidne interpretacije događaja i da ima sumanute ideje i sadržajne poremećaje mišljenja, kao i da atmosfera sudskog postupka kod nje može provocirati produkciju paranoidnih interpretacija, koje se mogu javiti i u psihotičnom obliku. Ti problemi javili su se kada je započela svedočenje u sudu i manifestovali su se, kako je objasnila Svetlana Nikšić, kroz gubitak kontrole i agresivne impulse i tada nije bila procesno sposobna sa upadljivim psihotičnim ponašanjem.

- Ne možemo da kažemo da kod T. K. nisu bili ti problemi i u momentu davanja izjave u tužilaštvu. Njeno stanje se menja i može da ispolji simptome, ali i ne mora. Tada nije opservirana, pa ne znamo - kazala je veštak.

Foto: N. Skenderija advokat Nikola Matić

Advokat Nikola Matić zatražio je da se iz spisa predmeta izdvoji zapisnik sa ispitivanja T. K. od 26.3.2024. godine u VJT, jer sve ukazuje da je tada kao i šest meseci kasnije bila nesposobna da da iskaz. Kako je prethodno obrazložio utvrđeno je da je i tada postojao poremećaj ličnosti, problem sa alkoholom i aktuelni postupak. On je imao primedbu na stav veštaka da su učesnici u postupku na saslušanju T. K. u tužilaštvu trebali da uoče njene psihičke promene ako ih je bilo i da se zabeleže, navodeći da je upravo veštačenje i određeno, jer tužilac i advokati nemaju stručna znanja iz medicine.

Ovo suđenje je privedeno kraju i naredni pretres je zakazan za mart.