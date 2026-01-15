MILE RAZNESEN BEZ GLAVE, SVEKRVI SE ŽIVO MESO VIDI: Potresno svedočenje Vide Galogaže o zločinu na Prijedorskoj cesti

SAMO sam pogledala i vidim maslinaste vojne avione. Kažem deveru, "Dušane avioni", a on veže najlon između prikolice i traktora i kaže, "pa šta, naši su". Oni su napravili polukrug i vratili se. Kada je počelo pucati i goriti, ja i jetrva Zorka smo čučnule ispod prikolice. Videla sam mog muža Rada kako je pao i krv mu teče preko lica. Svekrva Marta leži na leđima, desni kuk joj isečen kao satarom, živo meso se vidi. Iznad traktora Mile Malobabić sav raznešen, nema glave.

Foto: Printskrin RTRS/N. Lajšić

Ovo je svedočeći o ratnom zločinu na Prijedorskoj cesti kod Svodne u BiH, 8. avgusta 1995. godine juče u Sudu za ratne zločine u Beogradu ispričala Vida Galogaža, kojoj su tada ubijeni suprug i svekrva, a ona ranjena. Ona se pričajući o toj porodičnoj tragediji i



Ugljenisana tela u mercedesu NA ovom suđenju svedočio je i pilot helikoptera tada Vojske Republike Srpske Janko Kecman, koji je rekao da je 7. avgusta 1995. godine leteo ka Gradišci i u letu čuo da se desio napad na kolonu izbeglica kod Bosanskog Petrovca.

- Oko 15.30 sam sleteo tamo kod pumpe u Petrovcu, gde je naša vojska preuzimala naoružanje i odvezli su me na mesto napada. Zatekao sam kamion koji je još goreo i beli mercedes u kojem su bila dva ugljenisana tela. Ljudi su mi tu ispričali da ih je nadleteo avion, da se okrenuo i dejstvovao. Posle mi je moj otac pričao da je video taj

avion kako se okreće. Svi su mislili da ako dođu do teritorije Republike Srpske da su na sigurnom. Logično je i vojno bilo da su gađali tu silnu vojnu tehniku odlaganu

na livadi pre Petrovca, a ne kolonu civila, koja beži. - Oko 15.30 sam sleteo tamo kod pumpe u Petrovcu, gde je naša vojska preuzimala naoružanje i odvezli su me na mesto napada. Zatekao sam kamion koji je još goreo i beli mercedes u kojem su bila dva ugljenisana tela. Ljudi su mi tu ispričali da ih je nadleteo avion, da se okrenuo i dejstvovao. Posle mi je moj otac pričao da je video tajavion kako se okreće. Svi su mislili da ako dođu do teritorije Republike Srpske da su na sigurnom. Logično je i vojno bilo da su gađali tu silnu vojnu tehniku odlaganuna livadi pre Petrovca, a ne kolonu civila, koja beži.

to i seća, jer su scene koje pamti i koje je videla isuviše strašne.Zbog ovog zločina kod Svodne, ali i na Petrovačkoj cesti 7. i 8. Avgusta 1995 . godinenad srpskim civilima, koji su u koloni bežali iz svojih kuća pred hrvatskomvojskom, sudi se u odsustvu hrvatskim vazduhoplovnim oficirima Vladimiru Mikcu,Zdenku Radulju, Željku Jeleniću i Danijelu Boroviću, koji su optuženi da su ukomandnom lancu naredili te napade.Vida Galogaža je ispričala da su 6. avgusta krenuli od kuće iz Slavskog polja kodVrgin mosta, misleći da će se za tri dana vratiti.- Bili smo kod svekrve na ručku, bila je nedelja, kada je naišla naša vojska i kažu:"Šta vi čekate tu, što ne idete". Pokupili smo osnovne stvari, popalili traktore ikrenuli, moj suprug Rade, svekrva Marta, dever Dušan, njegova žena Zorka i dvanjihova mala sina. U Žirovcu nas je uhvatio mrak i tu smo zanoćili na njivi. Nije nasniko dirao, mada smo čuli da je bilo napada na kolonu sa jedne strane Hrvata, a sadruge Muslimana. Naša vojska je štitila kolonu i govorili su: "Samo da uđete uBosnu, tu ste sigurni" - kazala je Vida Galogaža.

Ona je navela da su došli do Svodne u BiH i da su tu stali na cesti da se odmore i

okrepe.

- Sručila se kiša, pa smo razapeli nailone preko prikolica. Tu je bilo kuća sa naše

leve strane, naseljeno mesto, pa smo ja i Zorka otišle do jedne da skuvamo kafu i

doneli smo je do ceste i popili. Kiša je i stala i tada su se pojavili avioni, oko 1

ili 2 sata popodne i gađali nas. Gorio je naš traktor, prikolica i sve oko nas je

gorelo. Odjednom se za nekih pet minuta tu stvorila naša vojska i BOV i oni su nas

gurali u to vozilo. Strpali su unutra Soku Malobabić, njenu decu i mene, valjda su

videli da smo krvavi. Ja sam bila ranjena u ruku, nogu i plećku, ali to ništa nisam

osećala, a Soka u ruku, krv joj se slivala. I njena deca su bila ranjena. Odvezli su nas

u bolnicu u Prijedor. Tamo je došla naša doktorica iz Vojnića i rekla vaši su

mrtvi, treba da idemo da uzmemo stvari. Ja sam rekla da neću ništa, da sam sve

izgubila. Onda su rekli da moramo da idemo iz bolnice, da će tući i Prijedor i

pitali da li koga imamo u koloni. Meni je ćerka bila negde u koloni, a sin je ostao na

položaju. On je bio zarobljen i posle je došao u Srbiju preko Hrvatske - ispričala je

Vida.

Ona je kazala da su na radiju javili da je kod Svodne izginula porodica Galogaža, što

je čuo njen zet i došao u bolnicu i tu nju našao i preuzeo. Na parkingu u Prijedoru je

našao i Dušana Galogažu, koji nije znao gde su mu žena i deca, ali ih je posle našao.

I oni su bili ranjeni.

- Na autu su mu bile otišle gume i stakla, ali ga je Dušan nekako uspeo da soposobi i

krene ka Srbiji. Ja sam sa ćerkom i zetom nastavila put i došli smo kod muževe

sestre u Temerin. Tu smo bili 20 dana i onda smo našli neku kuću da živimo i tako

se završilo. Muža i svekrvu su sahranili u Prijedoru. Rekli su nam da mi ne možemo

da prisustvujemo sahrani, već kada se sve smiri da dođemo i dobićemo broj i znaćemo

gde su sahranjeni. I tako je i bilo kada smo došli posle godinu dana - navela je

svedok Vida Galogaža.

Odgovarajući na pitanja ona je rekla da su pored civilne kolone prolazili tenkovi,

topovi i vojni kamioni i da ih je videla parkirane na livadi sa desne strane nekih

najmanje 500 metara od njih kada su stali kod Svodne. Kako to u istrazi nije rekla, ali

ni drugi svedoci iz te kolone nisu pominjali vojna vozila tužilac Dušana

Kneževića je imao primedbu na taj deo njenog iskaza. On je predložio da se Vidi

Galogaži pokaže snimak posle raketiranja civila i da se ona izjasni oko vojne

tehnike, jer se na njemu ne vidi nijedno vojno vozilo, ali sud za sada nije o tome doneo

odluku. Vidi Galogaži je inače jako teško i potresno da gleda te snimke. Kako je

rekla svakog avgusta se oni puštaju i ona to nikada nije mogla da pogleda, jer joj se

odmah mrtva tela njenih bližnjih i te strahote pojave pred očima, koje ona više ne

može da podnese.