PILI PIVO, PA PRETUKLI STARCA: Vuk Marković izneo odbranu u vezi smrti Marijana Stihovića na Adi ciganliji

VUK Marković (19), optužen da je sa dvojicom maloletnih prijatelja Đ. J. (17) i S. M. (17) u napuštemom lokalu na Adi ciganliji u noći 21. avgusta 2024. godine pretukao Marijana Stihovića (77), koji je zbog toga uveče sledećeg dana preminuo u bolnici, tvrdio je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da to nije učinio.

On je okrivljen za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom u saizvršilaštvu, za šta je zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora i nalazi se u pritvoru.

Marković je danas u sudu izneo odbranu i ispričao da je sa Đ. taksijem došao na Adu oko 21 čas, da su na trafici kupili 30 malih hajneken piva, poneli ih u kesama, šetali i oko 22 časa seli na klupu u šumi nedaleko od bandžija, kod fudbalskog balona.

- Popili smo po deset piva za oko sat i po vremena i nestalo nam je cigara, pa smo krenuli ka trafici da ih kupimo. Videli smo dedu kako sedi na stolici kod bandžija i Đ. ga je pitao da li ima da nam da cigaru i on nam je dao dve i pitao imamo li pivo, pa sam mu ja dao jedno. Seli smo tu sa njim, ja sam pušio cigare, popio pivo ili dva i dopisivao se sa bivšom devojkom. Tada je čuvar sa Ade na skuteru dovezao S. M., a mene je pozvala devojka i ja sam se pričajući sa njom udaljio nekih 50 metara pešačkom stazom. Pričao sam telefonom oko dva minuta i kada sam se vratio video sam dedu kako leži na podu i Đ. i S. pored njega. Pitao sam šta ste to uradili, a S. mi je rekao da mu je deda rekao, "da može svojoj mami da stavi polni organ u usta" i otišli smo odatle - ispričao je Marković.

On je kazao da je hteo da ide kući, a drugovi da ostanu na Adi, pa se pozdravio sa njima i otišao autobusom. Naveo je i da je nekih 100 metara od kuće pao i rasekao levo koleno.

Na pitanje sudije Gorana Ramića zašto je to relevantno, Marković je rekao, da je zato što je imao krv na levoj patici.

- Došao sam kući, očistio krv i legao da spavam. Kajem se što nisam pozvao policiju ili bolnicu - rekao je optuženi.

Na pitanje posle tužioca Siniše Zorića rekao je da nije video da li je deda bio krvav i da li se pomera i da nije blizu prilazio, već na nekih pet metara, jer su Đ. i S. odmah prišli njemu kada se vratio i odmah su otišli. Na pitanje Zorića da li ga je uopšte zanimalo da li je deda i koliko povređen, Marković je kazao da ne želi da odgovori na to pitanje.

- Dedino stanje nisam znao dok policija nije došla kod mene kući. Nisam se ni interesovao, jer nisam imao predstavu o tome. Iznenadilo me je kada sam čuo da je preminuo - rekao je okrivljeni, navodeći da se sutradan, ni narednih dana do hapšenja nije čuo sa S. i Đ. Rekao je da ni sa roditeljima nije pričao o tom događaju na Adi.

Na pitanje sudije kazao je da se te noći osećao pijanim, ali je bio svestan i nema "prekide filma".

Sud je naložio da se uradi dopuna psihijatrijsko - psihološkog veštačenja Vuka Markovića na okolnost njegove uračunljivosti i nivoa zrelosti. Odbrana je imala primedbu na prethodno, koje je urađeno pre nego što je okrivljeni izneo odbranu.

Inače, maloletni Đ. J. i S. M. osuđeni su u odvojenom postupku pred Odelenjem za maloletnike Višeg suda u Beogradu i izrečena im je mera - upućivanja u popravni dom. Oni su tamo već prebačeni.

RASKID SA DEVOJKOM

NA pitanje sudije Vuk Marković je rekao da mu se bivša devojka zove Petra, da ne zna kako se preziva i gde živi. Na pitanje svog branioca Milorada Panjevića da objasni odnos sa njom, rekao je da je početkom tog leta upoznao u kafiću, da mu je dala instagram i da su se dopisivali, a onda dva puta videli i "blejali", a treći put kada su se videli "smuvali su se".

- Posle toga se nismo čuli deset dana i onda smo se te noći, kada sam bio na Adi, dopisivali i ona me pozvala i rekla da sam klošar. Tu noć smo raskinuli - ispričao je Marković.