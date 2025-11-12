IZREČENA PRESUDA ZA SMRT U TUČI U MLADENOVAČKOJ KAFANI: Trojici zatvor, a trojica na slobodi

VIŠI sud u Beogradu objavio je prvostepenu presudu okrivljenima zbog smrti Dušana Antonijevića u jednoj mladenovačkoj kafani 28. avgusta 2023. godne.

Foto: Društvene mreže/N. Skenderija

Trojica koji su bili optuženi za teško ubistvo Antonijevića na bezobziran i nasilnički način Marko Pitulić, Bojan Puketa i Danijel Simić osuđeni su za nanošenje mu teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Tako je Pituliću, sa kojim je Antonijević započeo sukob zbog muzike, izrečena kazna od šest godina zatvora. Njemu je otežavajuća okolnost bila što je već osuđivan za dela sa nasiljem i produžen mu je pritvor.

Bojan Puketa i Danijel Simić osuđeni su na po pet godina zatvora. Puketi je produžen pritvor, jer i dalje nema prijavljeno prebivalište u Srbiji, iako je ovde rođen i ceo život živi, ali zbog nemarnosti nije se prijavio na adresi porodične kuće u Mladenovcu, dok je Simić još ranije pušten da se brani sa slobode.

Njihov prijatelj Miloš Janković osuđen je za učestvovanje u tuči tada u kafani i izrečena mu je kazna od 4 godine zatvora uslovno i mera psihijatrijskog lečenja.

Na kraju sud je brata od Danijela Simića Marka Simića i Sašu Stepanovića oslobodio optužbi za učestvovanje u tuči navodeći da to nije dokazano.

U obrazloženju sudija je rekao da nije dokazano bezobzirno i nasilničko ponašanje Pitulića, Pukete i Danijela Simića, niti da se radi o teškom ubistvu, već da sud smatra da je u pitanju kafanska tuča sa nažalost tragičnim ishodom.

Branilac Pukete advokat Bojan Ječmenica u završnoj reči je naveo da je Dušan Antonijević započeo tuču kada je u pijanom stanju sa 2,64 promila alkohola u krvi prvi pesnicom udario Pitulića.

- Ulaskom u kafanu insistirao je da muzika svira za njega, da odmah dođu za njegov sto, iako su optuženi već bili naručili i platili pesme. Više puta je prilazio muzici i onda udario Pitulića - kazao je Ječmenica.

Antonijević je tog dana u jednom restoranu sa prijateljima i rođacima slavio rođendan sinu, a onda je sa sinom, bratancem i kumom otišao u kafić, gde su se zadržali 15 minuta i onda došli u kafanu gde su se već veselili Pitulić, Puketa i društvo. Seli su za sto pored i odmah tražili muziku, govorili su im da imaju još nekoliko pesama, ali je Antonijević tražio da odmah počnu da za njih sviraju, pa se pokačio sa Pitulićem i onda je krenula tuča. U tom sukobu prema optužnici udarali su ga Pitulić, Simić i Puketa na kraju flašom u glavu, pa je Antonijević pao i preminuo. Okrivljeni su pobegli iz kafane, ali su tokom noći pohapšeni.