PRESUDA ZA UBISTVO ALEKSANDRA TATALOVIĆA: Nije dokazano izvršenje na podmukao i svirep način

BEOGRAĐANIN Damjan Gvozdenović (23) osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na 10 godina zatvora za ubistvo Aleksandra Tatalovića (21) u Rakovici 23. februara 2022. godine.

Foto: Fejsbuk

Sud je preinačio krivično delo i Gvozdenovića osudio za obično ubistvo za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora, a ne za teško ubistvo za koje je bio optužen i za koje je kazna od 10 do 20 godina zatvora ili doživotna. Kako je sudija Živko Jevđenijević objasnio kvalifikacija iz optužnice nije opstala, jer nije dokazano da je Gvozdenović delo počinio na podmukao i svirep način.

- Cenili smo sve i otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, od toga da je ugašen mladi život i to je nepopravljiva posledica. S druge strane imali smo u vidu i mladost okrivljenog - kazao je Jevđenijević.

Gvozdenoviću je produžen i pritvor u kojem se nalazi od septembra 2022. godine, kada se sa advokatom nakon šest meseci bekstva predao policiji. Te tri godine u pritvoru računaju mu se u kaznu i ako ova presuda postane i pravosnažna, on će u zatvoru provesti još sedam godina.

Aleksandar Tatalović bio je u vezi svega tri nedelje sa Andreo bivšom Gvozdenovićevom devojkom. Tog dana Gvozdenović je više puta zvao Andreu telefonom i ćutao, da bi se u jednom momentu Tatalović javio na telefon. Tada su se dogovorili da se nađu kod zgrade u kojoj žive Gvozdenović i Andrea i rasprave. Maltene čim su se sreli Gvozdenović je potegao nož, u odbrani je tvrdio da je Tatalović na njega nasrnuo pesnicom, ali je devojka to negirala. Dvojica momaka su pala na zemlju, a Gvozednović je nakon ubadanja nožem ustao i pobegao.