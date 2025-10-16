BOĆI I JANJOŠU UKUPNO 33 GODINE: Izrečena prvostepena presuda za ubistvo MMA borca u Novom Sadu

VIŠI sud u Novom Sadu, u velikom veću kojim je predsedavao sudija Vladimir Pecovski, doneo je i javno objavio presudu kojom su okrivljeni Dalibor Bogdanović i Daniel Janjoš oglašeni krivim zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Predsednik veća je ukratko obrazložio da je na osnovu izvedenih dokaza u njihovoj međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način utvrđeno da su okrivljeni dana 2. septembra 2021. godine, oko 21 čas, u Novom Sadu, u Cankarevoj ulici broj 8, sposobni da shvate značaj svog dela i da upravljaju svojim postupcima, svesni zabranjenosti svojih radnji, sa umišljajem na lišenje života više lica, pri čemu su neovlašćeno nosili automat i automatsku pušku i pripadajuću municiju sa montiranim prigušivačima, sačekali oštećene Gorana Kovačevića i Uroša Stefanovića, parkirani u motornom vozilu ispred ulaza na navedenoj adresi, a potom ušli u haustor za oštećenim Kovačeviću koji je parkirao motocikl u garažu i krenuo ka zgradi, kada je okrivljeni Bogdanović iz putničkog vozila ispalio šest hitaca u pravcu oštećenog Kovačevića.

Tada je oštećeni Uroš Stefanović koji je ostao kod ulaza u haustor na ulici, u nastojanju da pomogne oštećenom prišao putničkom vozilu iz kog su ispaljeni hici, te udario kacigom za motor u staklo kod vozačevog sedišta, koje je razbio i time udario okrivljenog Janjoša, kada su okrivljeni ka njemu ispali više hitaca, na koji način je oštećeni Uroš Stefanović zadobio 11 strelnih rana od kojih je na licu mesta preminuo, a oštećeni Goran Kovačević laku telesnu povredu ručnog zgloba.

Sud je tokom dokaznog postupka svestrano i sveobuhvatno cenio kako nalaze i mišljenja balističkog, biološkog i sudsko-medicinskog veštačenja, iskaze svedoka, iskaz oštećenog Kovačevića, ali i odbrane okrivljenih i dokaze koje je odbrana predložila, prihvatajući ih u delu u kojem su u skladu sa ostalim materijalnim dokazima.

Kako je predsednik veća obrazložio, sud je bez prekoračenja optužbe, na osnovu izvedenih dokaza, izmenio optužnicu VJT u Novom Sadu i oglasio ih krivim za krivična dela navedena u presudi.

Okrivljeni su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora, i to Bogdanović u trajanju od 16 godina, a Janjoš u trajanju od 17 godina, u koje se uračunava vreme provedeno u pritvoru, koji je okrivljenima produžen do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

Istom presudom, od okrivljenih je oduzeto predmetno oružje i municija i okrivljeni su obavezani da solidarno naknade troškove krivičnog postupka.

Protiv navedene presude stranke i branioci imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Novom Sadu.