OBLAČNI I KIŠOVITO, DO 13 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar
Umereno do potpuno oblačno, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.
Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša u većini mesta od 7 do 13 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.
Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Ujutro i pre podne umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni.
Najniža temperatura u glavnom gradu oko 6, a najviša oko 9 stepeni.
Prognoza za narednih sedam dana
U utorak tokom dana će doći do kratkotrajnog razvedravanja, a kiša se, uz oblačno vreme, očekuje još ujutro i pre podne uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije.
U sredu će uslediti novo naoblačenje i ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će uveče i u toku noći u košavskom području i na planinama imati udare olujne jačine.
Česta prolazna naoblačenja s kišom, povremeno pojačanim vetrom i temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.
Preporučujemo
SNAŽNO NEVREME U TREBINjU: Poplavljene ulice u centru grada
25. 01. 2026. u 20:15
PRIBLIŽAVA SE OPASNO NEVREME! Evo koga će pogoditi oluja s grmljavinom
25. 01. 2026. u 11:17
"TRAMP TAMO DA IZBACI 1000 VOJNIKA NA OSTRVO, NIKO MU SE NEĆE SUPROSTAVITI" Vučić o Grenlandu - Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glavu!
GOVOREĆI jutros u emisiji "Jutro" na Televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i licemerja međunarodne zajednice kada je u pitanju odnos koji sada imaju po pitanju Grenlanda i onaj koji su nekada imali po pitanju Kosova i Metohije.
25. 01. 2026. u 13:20
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)