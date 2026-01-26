Društvo

OBLAČNI I KIŠOVITO, DO 13 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar

В.Н.

26. 01. 2026. u 00:05

Umereno do potpuno oblačno, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.

ОБЛАЧНИ И КИШОВИТО, ДО 13 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за понедељак, 26. јануар

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša u većini mesta od 7 do 13 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.

Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje.

Ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata još ujutro sa udarima olujne jačine, ali će posle podne vetar biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Ujutro i pre podne umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni.
Najniža temperatura u glavnom gradu oko 6, a najviša oko 9 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U utorak tokom dana će doći do kratkotrajnog razvedravanja, a kiša se, uz oblačno vreme, očekuje još ujutro i pre podne uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije.

U sredu će uslediti novo naoblačenje i ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će uveče i u toku noći u košavskom području i na planinama imati udare olujne jačine.

Kiša se očekujue posle podne i uveče, kao i u četvrtak, kada će vetar oslabiti.

Česta prolazna naoblačenja s kišom, povremeno pojačanim vetrom i temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)

VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)