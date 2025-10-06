OSUĐENA TROVAČICA IZ ŽELEZNIKA:Evo kakvu je kaznu dobila

Dušanka Todorović (74) osuđena je danas u Višem sudu u Beogradu na 15 godina zatvora za pokušaj teškog ubistva iz koristoljublja i to trovanjem bromazepanom Dragiše Jovanovića (85) i Čedomira Blagojevića (87) u Železniku u novembru 2019. godine.

S. J. M.

Sudija Marina Barbir osudila je na pojedinačne kazne za pokušaj teškog ubistva na po 8 godina zatvora, a 15 godina je jedinstvena kazna.

Kako je navela u obrazloženju Dušanka Todorović je kriva, jer je Jovanoviću 1. 11.2019. godine u njegovom stanu stavila više tableta bromazepana u pasulj, koji je on pojeo i izgubio svest. Jovanović joj je više puta pozajmljivao novac, ukupno 5.000 evra i tražio da mu vrati ili će sve reći njenom sinu. Kako bi uzela papire, gde je on sve zapisivao koliko joj je i kada davao novca, a koje je ona svojeručno potpisivala da je pozajmila te pare, Dušanka Todorović je odlučila da mu stavi tablete u hranu i taj dokaz ukrade. To je i učinila kada je on klonuo. Kako je sudija rekla, nakon što je Jovanović pojeo tanjir pasulja, nagovarala ga je da sipa još, a ona je jela čvarke.

Dragišu je bez svesti sutradan ujutru pronašla ćerka, jer joj se nije javljao na telefon, a život mu je spašen intervencijom lekara. Ipak Jovanović se nikada nije u potpunosti oporavio i preminuo je sedam meseci kasnije.

Za Čedomira Blagojevića okrivljena je osuđena, jer mu je više tableta bromazepana stavila u šoljicu kafe, koju je on popio i izgubio svest. On je pustio u stan, kada je došla da se raspita, jer je čula da traži ženu da mu čisti kuću. Poslužio je kafom i rakijom, a ona je bromazepane stavila u svoju šoljicu i zamenila sa njegovom dok je on bio u kuhinji. Posle mu je iz novčanika uzela 6.000 dinara i pokušala da obije vitrinu u kojoj je mislila da drži novac.

- Koncentracije leka u krvi oštećenih su bile toksične i doveden je u opasnost njihov život, koji je spašen lekarskim intervencijama - kazala je sudija Barbir. - Ona je i priznala da im je ubacila bromazepane, ali je stavila više nego što je priznala. To su bile količine opasne po život, koji im je spašen samo, jer su pronađeni na vreme. Otežavajuće okolnosti po okrivljenu su podmukao način na koji je izvršila krivično delo i jer je iskoristili blizak odnos poverenja sa Jovanovićem i komšijski sa Blagojevićem.

Osuđena Dušanka Todorović bila je oko četiri i po godine u pritvoru i kućnom pritvoru, koji joj se uračunavaju u kaznu. Sada se brani sa slobode i juče nije došla na objavu presude, što inače nije obavezno. Ona ima pravo žalbe na ovu prvostepenu odluku Apelacionom sudu.

Prilikom iznošenja odbrane pre nekoliko godina ona je priznala da je Jovanoviću i Blagojeviću ubacila u pasulj i kafu po tri bromazepana od 3 miligrama i tvrdila je da nije htela da ih ubije, već samo da ih uspava i pokrade.