TATA JE VIKAO I DOZIVAO MAMU: U Višem sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana i Jelene Marjanović

Slađana Matić

19. 09. 2025. u 15:58

POSLEDNjI put kad sam videla mamu, sećam se da je ona vozila auto do nasipa i da smo sišli niz brdo. Mama se popela na nasip i otišla da trči putem. Jedno vreme smo je videli, a posle više nismo zbog šume. Tata i ja smo dole preskakali vijaču. Mama je imala plavu trenerku, ali se ne sećam da li je cela bila plava ili nije. Onda smo videli da mame nema i počeli smo da je tražimo. Tata je vikao i dozivao mamu, zvao je na telefon, ali se ona nije javljala, a kasnije je zvao i policiju.

Foto: Z. Jovanović

Ovo je na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu pre osam godina odgovarajući na pitanja ispričala tada šestogodišnja Jana ćerka Zorana i Jelene Marjanović. Audio snimak tog njenog ispitivanja pušten je danas prvi put javno u Višem sudu u Beogradu na suđenju Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine. Inače, taj iskaz od devojčice je uzet nekih godinu dana posle Jeleninog ubistva.

Ona prvo govori tužiocu da želi da odgovara na njegova pitanja, a on je upozorava da ne sme da laže. Sa njom su u prostoriji tada bili još psiholog i staratelj.

Devojčica prvo kaže koliko ima godina, gde živi, sa kim živi, da je najviše čuvaju stric i strina, a na pitanje gde joj je otac, odgovara da je u pritvoru, zato što ga je neko pogrešno optužio da je ubio mamu. Na pitanje ko ga je pogrešno optužio, ona kaže - "neki ljudi i novinari". Na pitanje od koga je to čula, odgovara da nije ni od koga, već da je sama shvatila.

Na pitanje tužioca gde joj je mama, Jana je odgovorila da je "na nebu". Devojčica je ispričala da su i ranije dolazili na nasip da mama tu trči i da su tog dana kada su došli samo njih troje bili na nasipu.

- Mama je rekla je da ide i otišla. Pitala sam je gde će i mogu li da idem sa njom, ali se ne sećam šta mi je odgovorila. Videla sam da je otrčala. Kada smo videli da je nema popeli smo se na nasip - kazala je Jana.

Na pitanje da li je sve vreme držala oca za ruku, devojčica je kazala da jeste i da ga je malo pustila dok su se popeli i hodali. Kazala je da je on vikao mamu i da su je tražili, a posle su deda i stric došli i odveli je kući, a da joj je tata ostao na nasipu sa policijom. Nije se sećala ko je čuvao kod kuće. Kazala je da na televiziji nije gledala ništa u vezi njene majke, niti su o tome pričali u kući.

Nakon slušanja ovog iskaza sudija je pitala Zorana Marjanovića na koji način je objasnio ćerki da joj je majka ubijena i da li su o tome pričali pred njom u kući. On je odgovorio, da joj ništa nije rekao dok su tražili Jelenu.

- Kada sam posle došao kući da uzmem jaknu, pitala me da li je došla mama. Mislio sam da je Jelena oteta i da će tražiti otkupninu. Kada je telo sutradan pronađeno, Jana je bila kod Jelenine majke Zorice. Posle 40 dana od ubistva rekao sam joj da je mamu neko napao i da ona to nije preživela. Pred njom nismo pričali o nestanku i ubistvu Jelene. Kada smo o tome pričali nju bi sklanjali u sobu - rekao je Marjanović.

Njegovi branioci predložili su da sud traži audio snimke od policije, koja je posle Jeleninog ubistva ozvučila kuću i automobil Marjanovića, kako bi se utvrdilo o čemu su i šta su članovi porodice pričali.

Na narednom pretresu 19. novembra biće saslušani veštaci psiholog i psihijatar, koji su veštačili psihičkog stanje male Jane i rekli da ona tada može da bude ispitana i da je sposobna da o tome priča.

