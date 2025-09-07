NAJSLOŽENIJA REKONSTRUKCIJA U ISTORIJI SRPSKOG PRAVOSUĐA: Kompleksno veštačenje slučaja Danke Ilić kroz par dana rešiće sudbinu optuženih
U istrazi nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, Više javno tužilaštvo u Zaječaru nalazi se na korak od mogućih ključnih odgovora.
Trenutno je u toku kompleksno veštačenje, čiji rezultati mogu odrediti dalji tok istrage.
– U toku je složeno veštačenje. Nakon što stručnjaci dostave nalaz i mišljenje, Više javno tužilaštvo u Zaječaru će, nakon detaljne analize, doneti odluku o eventualnom preduzimanju novih dokaznih radnji – potvrđeno je za Kurir iz tužilaštva.
Rekonstrukcija nestanka u Banjskom Polju
Podsetimo, 16. juna ove godine, u naselju Banjsko Polje kod Bora održana je višesatna rekonstrukcija nestanka i ubistva Danke Ilić, koja je trajala duže od osam sati.
Osumnjičeni Srđan Janković i Dejan Dragijević (obojica 51), koji su iz pritvora dovedeni uz prisustvo svojih advokata, roditelji devojčice, Ivana i Miloš Ilić, forenzičari, policijski službenici i tužioci, prisustvovali su rekonstrukciji.
Za potrebe rekonstrukcije korišćena je lutka u prirodnoj veličini koja je predstavljala malu Danku, a osumnjičeni su, u odvojenim policijskim vozilima, detaljno prikazali svoja kretanja i postupke iz dana kada je devojčica nestala.
Danka Ilić je nestala 26. marta 2024. godine, ispred imanja svoje majke u naselju Banjsko Polje. Ubrzo nakon nestanka, započeta je jedna od najvećih potraga u istoriji Srbije, u kojoj je učestvovalo više od 600 policajaca, vojnika, spasilaca i građana.
Tokom rekonstrukcije, osumnjičeni su, prema izvorima bliskim istrazi, precizno odgovarali na pitanja istražitelja. Iako su više od godinu dana razdvojeni i nalaze se u različitim zatvorima bez međusobnog kontakta, njihove izjave bile su identične.
– Ispričali su da su tog dana, službenim vozilom JKP "Vodovod", prolazili kroz Banjsko Polje, zaustavili se pored jednog imanja kako bi obavili malu nuždu, a zatim nastavili dalje – rekao je izvor blizak istrazi.
Najsloženija Rekonstrukcija u Istoriji Srpskog Pravosuđa
Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, rekonstrukcija je bila najsloženija i najobimnija u istoriji srpskog pravosuđa.
"Učestvovalo je više desetina osoba: osumnjičeni, roditelji Danke Ilić, svedoci, advokati, policija, forenzičari i tužioci. Detaljno je rekonstruisan svaki korak tog dana, 26. marta 2024. godine. Trenutno se u Beogradu, Novom Sadu i Zaječaru radi na opsežnoj obradi materijala", navode iz tužilaštva.
Dodaju da su svi učesnici istrage tokom rekonstrukcije ponovili prethodno date izjave, a osumnjičeni su ponovo negirali izvršenje zločina.
Rekonstrukcija je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je zatražio dodatne radnje.
