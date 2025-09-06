BACILA JE SVE MOJE STVARI, PA MI JE PAO "MRAK NA OČI" I IZBO SAM JE: Ovako se branio Dejan Dumnić okrivljen za pokušaj ubistva bivše devojke

DEJAN Dumnić ne priznaje da je izvršio pokušaj teškog ubistva Dragane Krunić i njenog prijatelja Nemanje J. Železniku, mada ne spori da ih je izbo nožem. On je prethodno bio u vezi sa Draganom i kako kaže 29. jula prošle godine je došao u njen stan po svoje stvari, a nakon rasprave je posegao za oštricom.

S. J. M.

Dumnić je iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogrdau danas ispričao da je sa Draganom bio u vezi i da su živeli zajedno tri i po godine.

- Deset do 15 dana pre toga događaja ja sam izašao iz stana i nisam imao ništa od mojih stvari da obučem. Ona je meni izbacila jednu torbu u kojoj su bile zimske stvari i iz koje sam uzeo samo veš i čarape. Ništa drugo u njoj nije bilo upotrebljivo da obučem u julu, nijedne majice ili šorca. A u tu torbu nije mogla da stane ni desetina mojih stvari. Boravio sam kod prijatelja Miloša, a nekoliko dana spavao i na terasi hotela u Železniku i nisam imao ni majicu da promenim - započeo je priču Dumnić.

On tvrdi da tog dana nije nameravao da napadne i povredi Draganu, već je samo došao do stana po svoje stvari.

- Ona mi je otvorila i izašla ispred. Rekla mi je da je bila njena majka i da su sve moje stvari bacile. Tu su bila moja sudska, bankarska i lekarska dokumenta, garderoba, sat, čak i zubna proteza. Počeli smo da se raspravljamo, bila je prema meni prilično verbalno agresivna, iznervirala me, zašto me nije pozvala da uzmem stvari. Poznajem je deset godina pre nego što smo počeli da se zabavljamo i znao sam kako je lagala bivšeg muža i manipulisala ga. To je zadnjih godinu i po dana i meni radila. Bacila mi je i uspomene, koje sam dobijao od moje i njene majke. Pao mi je mrak na oči, imao sam taj nož kod sebe i ubo sam je dva puta i ušao da uzmem svoje stvari - ispričao je okrivljeni Dumnić.

On tvrdi da nije došao sa namerom da je povredi, jer da je to hteo odmah bi uradio, a ne posle rasprave.

- Nisam znao da je u stanu Nemanja. Bio sam iznenađen, jer nisam očekivao nikoga. Video sam ga da je ustao sa kreveta i krenuo ka meni, ne znam da li da se brani ili da me napadne. Bio sam sluđen, jer sam već ubo nju, nisam bio svestan šta radim, mahao sam nožem i ne znam koliko puta sam ga ubo i isekao. Kada sam došao sebi dao sam mu nož, a on ga je bacio, mene odgurnuo i pobegao napolje - kazao je u sudnici Dumnić.

On kaže da ne zna zašto je to uradio i da je možda iz nekog revolta. Rekao je i da je čuo da Dragana viče, "Neco, ima nož", ali je tada već bio u stanu i mlatio nožem.

- Uzeo sam njihove telefone, ne mogu da objasnim zašto i izašao sam iz stana. Na stepeništu sam video Draganu kako se jednom rukom drži za stomak, a drugom lupa na vrata komšinici. Prošao sam pored i otišao - ispričao je okrivljeni.

On je kazao da je Dragana još u maju raskinula sa njim, ali je on do jula ostao da živi u tom stanu i da su u tom periodu bili u prijateljskim odnosima.

- Nemanju sam prvi put video u martu ili aprilu. Dva puta sam ga video u stanu kada su se njih dvoje drogirali. On je donosio heroin, a ona mu je zauzvrat davala metadon kada nije imao. Dešavalo se da sam viđao na njemu moju garderobu. Možda mi je postojala koja trunka sumnja da su oni u vezi, ali nisam bio u to siguran. Prespavao je tu, nosio moje stvari - ispričao je odgovarajući na pitanja Dumnić.

On kaže da se izdržavao od plate na građevini, a pomagale su mu njegova i Draganina majka, kupujući neke stvari. Za Draganu kaže da je zarađivala od prodaje metadona.

- Žao mi je što sam je povredio. Ni sam ne znam zašto sam to uradio. To mi nije trebalo, mogao sam da je odgurnem i uđem u stan. Nisam nikada hteo da ubijem ni Draganu, ni bilo koga. Bio sam tada pijan, isprovociran, svestan da me laže, pao mi je "mrak na oči", izvadio sam nož i ubo je. Ne znam zašto. Ne znam zašto je nisam ubo u neki drugi deo tela, već u stomak, nisam krenuo da je koljem, možda samo da se skloni sa vrata - odgovarao je na pitanja Dumnić.

Naveo je da je kasnije video da je sav krvav, pa se kod prijatelja Miloša presvukao i krvave stvari, majicu i tri-četvrt pantalone bacio u kontejner, da ne hoda krvav ulicom.

NIJE JE UBO TREĆI PUT

OKRIVLjENI Dejan Dumnić negirao je da je Draganu ubo nožem i na stepeništu, kada je odlazio.

- Nisam to uradio i nisam je napao, samo sam prošao. Ne znam zašto je to ona posle rekla u tužilaštvu. Dva puta sam je ispred stana ubo u stomak, nisam pokušao i treći put. Nisam joj uzeo ni pare, ni to nije tačno što je izjavila - negirao je ove optužbe okrivljeni.

NOŽ ZA SAMOODBRANU

DUMNIĆ je tvrdio da je nož nosio pošto je boravio u hotelu u prostorijama gde su se okupljli narkomani i alkoholičari sa kojima se sukobljavao.

- Dva puta su me napali i u toj zgradi gde živi Dragana, slomili su mi nosnu i jagodičnu kost, pa sam uvek nosio nož za pojasom kada tu dolazim. Bio sam u bolnici nakon toga, a Dragana mi je dolazila u posetu - kazao je Dejan Dumnić.