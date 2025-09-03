DA GAMA OSUĐEN ZA RANJAVANJE CIMERA: Slučaj ubadanja nožem u Studentskom gradu
STUDENT iz Gvineje Bisao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Olinto Trinidade da Gama osnjuđen je u Višem sudu u Beogradu na godinu i devet meseci zatvora za nanošenje teške telesne povrede svom cimeru u Studentskom gradu Khethokuhle Thanduksola Nkvanjanu iz Esvatinija.
Pošto je ova kazna praktično pokrila pritvor u kojem se Da Gama nalazio od hapšenja nakon učinjenog krivičnog dela, on je pušten na slobodu. Osim ove osuđujuće kazne, pošto je stranac, koji je u Srbiji počinio krivično delo, izrečena mu je i mera proterivanja iz Srbije na period od tri godine.
Da Gama je bio optužen za pokušaj ubistva cimera, ali je nakon izvođenja dokaza tokom suđenja na kraju osuđen za blaže krivično delo. Kako su se svi odrekli prava na žalbu i tužilaštvo i branilac ova prvostepena presuda je postala pravosnažna.
On je oglašen krivim da je 26. 9. 2023. godine oko 2 sata posle ponoći u sobi broj 444 u prvom bloku u Studentskom gradu nakon svađe oko klima uređaja cimera ubo nožem u stomak i naneo mu tešku povredu. Nakon toga je pobegao kod prijatelja u drugu sobu, gde je pronađen i uhapšen, a cimer je prebačen u KBC Zemun, gde je operisan
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)