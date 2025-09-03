DA GAMA OSUĐEN ZA RANJAVANJE CIMERA: Slučaj ubadanja nožem u Studentskom gradu

STUDENT iz Gvineje Bisao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Olinto Trinidade da Gama osnjuđen je u Višem sudu u Beogradu na godinu i devet meseci zatvora za nanošenje teške telesne povrede svom cimeru u Studentskom gradu Khethokuhle Thanduksola Nkvanjanu iz Esvatinija.

Foto: Z. Jovanović

Pošto je ova kazna praktično pokrila pritvor u kojem se Da Gama nalazio od hapšenja nakon učinjenog krivičnog dela, on je pušten na slobodu. Osim ove osuđujuće kazne, pošto je stranac, koji je u Srbiji počinio krivično delo, izrečena mu je i mera proterivanja iz Srbije na period od tri godine.

Da Gama je bio optužen za pokušaj ubistva cimera, ali je nakon izvođenja dokaza tokom suđenja na kraju osuđen za blaže krivično delo. Kako su se svi odrekli prava na žalbu i tužilaštvo i branilac ova prvostepena presuda je postala pravosnažna.

On je oglašen krivim da je 26. 9. 2023. godine oko 2 sata posle ponoći u sobi broj 444 u prvom bloku u Studentskom gradu nakon svađe oko klima uređaja cimera ubo nožem u stomak i naneo mu tešku povredu. Nakon toga je pobegao kod prijatelja u drugu sobu, gde je pronađen i uhapšen, a cimer je prebačen u KBC Zemun, gde je operisan