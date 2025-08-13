GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ DANIMA NE JEDE I PRIMA INFUZIJU: Zdravlje mu je loše, traži puštanje na prevremenu slobodu iz zatvora u finskoj

SRPSKI general i nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković (79), kojem je ostalo manje od dve godine da izdrži punu kaznu od 22 godine zatvora na koje je osuđen u Haškom tribunalu, zatražio je hitno puštanje na prevremenu, uslovnu slobodu zbog ozbiljne bolesti.

Foto Arhiva

Njegov advokat Aleksandar Aleksić predao je danas ovaj zahtev predsednici Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijeli Gati Santani, koja treba da donese odluku. U njemu je navedeno da se Pavkovićevo zdravlje toliko pogoršalo da mu je sada i život ugrožen.

Sud u Hagu redigovao je dijagnozu od koje general boluje, ali je objavljeno da on poslednjih nekoliko dana u zatviru u Finskoj nije uzimao hranu, primao je infuzije, bio je malaksao i generalno se osećao veoma loše.

Advokat Aleksić navodi da dalje držanje Pavkovića u zatvoru dodatno negativno utiče na njegovo fizičko, ali i mentalno zdravlje, posebno imajući u vidu njegovo trenutno stanje. Zbog toga traže da poslednji period svog života Pavković provede okružen članovima porodice, koji bi mu pružili negu i lečenje u kućnim uslovima.

Nebojša Pavković predao se Haškom tribunalu u aprilu 2005. godine i tamo je prvo 2009, a onda i pravosnažno 2014. godine osuđen na 22 godine zatvora za zločine na Kosovu i Metohiji tokom rata 1999. godine. Iste godine prebačen je u Finsku na izdržavanje kazne.

Ovaj general 28. avgusta 2020. godine izdržao je dve trećine kazne i stekao uslov da bude pušten na prevremenu slobodu i nakon toga je podnosio zahtev, ali je tadašnji predsednik Mehanizma Karmel Ađijus 2022. godine to odbio navodeći da se nije dovoljno rehabilitovao.

U novom zahtevu za puštanje na prevremenu slobodu navodi se da njegov povratak u mesto gde će živeti, koje je sud redigovao, neće prouzrokovati nikakvu nelagodnost ili probleme ni za koga.

- Pavković ima šestoro dece i troje unučadi, sa kojima bi provodio vreme i neće se baviti politikom. Njegovo trenutno zdravstveno stanje i prognoza životnog veka moraju se uzeti u obzir kao ubedljivi humanitarni razlog za odobravanje ovog hitnog zahteva - naveo je advokat Aleksić.

HAG SVE REDOM ODBIJA

SUD u Hagu redovno poslednjih osam godina odbija zahteve svim srpskim osuđenicima za prevremeno puštanje na slobodu, dok je onih nekoliko Hrvata iz BiH, koji su osuđeni za zločine nad Muslimanima još odavno u svojim kućama u Hrvatskoj. Tako su negativne odgovore redom dobijali Radivoje Miletić, Radislav Krstić, Milomir Stakić, Milan Martić, Mićo Stanišić, Stojan Župljanin, Vlastimir Đorđević, Goran Jelisić... Nedavno je odbijen i general Ratko Mladić, kojem su pritvorski lekari u Holandiji prognozirali još nekoliko meseci života. Jedini koji je pušten na uslovnu slobodu 2021. godine je general policije Sreten Lukić, koji ima zabranu da te godine na uslovnoj slobodi priča za medije i aktivira se u javnom životu.