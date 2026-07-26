POŽAR U CENTRU BEOGRADA: Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije

VELIKI požar izbio je u autobusu koji saobraća na liniji 46 u smeru ka Beogradu na vodi.

FOTO: Novosti

Nezgoda se dogodila u ulici Mite Ružića.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije.

Ulica je za vozila bila blokirana jedno vreme, dok se saobraćaj sada odvija normalno uz male zastoje.

Kako nezvanično saznajemo, u nezgodi nije bilo povređenih.

Jedan od službenika policije sa lica mesta rekao je za Novosti da je u pitanju autobus privatnog prevoznika (ovo vidite ako puštate tekst da li ćete dodati).