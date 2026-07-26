Nesreće

POŽAR U CENTRU BEOGRADA: Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije

Симеуновић А. Милош

26. 07. 2026. u 07:12

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VELIKI požar izbio je u autobusu koji saobraća na liniji 46 u smeru ka Beogradu na vodi.

ПОЖАР У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: На терену су ватрогасне екипе и екипе полиције

FOTO: Novosti

Nezgoda se dogodila u ulici Mite Ružića.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije. 

Ulica je za vozila bila blokirana jedno vreme, dok se saobraćaj sada odvija normalno uz male zastoje.

Kako nezvanično saznajemo, u nezgodi nije bilo povređenih.

Jedan od službenika policije sa lica mesta rekao je za Novosti da je u pitanju autobus privatnog prevoznika (ovo vidite ako puštate tekst da li ćete dodati).

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