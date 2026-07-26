POŽAR U CENTRU BEOGRADA: Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije
VELIKI požar izbio je u autobusu koji saobraća na liniji 46 u smeru ka Beogradu na vodi.
Nezgoda se dogodila u ulici Mite Ružića.
Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Na terenu su vatrogasne ekipe i ekipe policije.
Ulica je za vozila bila blokirana jedno vreme, dok se saobraćaj sada odvija normalno uz male zastoje.
Kako nezvanično saznajemo, u nezgodi nije bilo povređenih.
Jedan od službenika policije sa lica mesta rekao je za Novosti da je u pitanju autobus privatnog prevoznika (ovo vidite ako puštate tekst da li ćete dodati).
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