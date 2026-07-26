PVO ODBILA MASOVNI UDAR DRONOVA: Sevalo nebo iznad ovih ruskih oblasti

SNAGE PVO tokom noći su oborile 133 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense

Konkretno, dežurne snage PVO presrele su i uništile dronove iznad teritorija Belgorodske, Branske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Smolenske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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