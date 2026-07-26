PVO ODBILA MASOVNI UDAR DRONOVA: Sevalo nebo iznad ovih ruskih oblasti
SNAGE PVO tokom noći su oborile 133 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Konkretno, dežurne snage PVO presrele su i uništile dronove iznad teritorija Belgorodske, Branske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Smolenske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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