OTKRIVEN UZROK SMRTI TROJE MLADIH KOD NOVOG SADA: Ostali zarobljeni u prevrnutom "golfu", iz njega nije bilo spasa (FOTO)
PRELIMINARNI rezultati obdukcije pokazali su da je uzrok smrti troje mladih koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći u novosadskom naselju Veliki rit, utapanje. Robert F. (32) iz Novog Bečeja, Kristina M. (34) iz Beograda i Nemanja P. (27) iz Novog Sada preminuli su nakon što je automobil u kojem su se nalazili završio u kanalu punom vode i mulja.
Tragedija se dogodila u sredu oko 6.30 časova na atarskom putu između Malog Beograda i Velikog rita.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Robert F, koji je upravljao metalik sivim "golfom 4" zrenjaninskih registarskih oznaka, u oštroj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom.
Automobil je sleteo sa puta, završio u kanalu i prevrnuo se na krov.
Kako pokazuju prvi rezultati istrage i tragovi prikupljeni na mestu nesreće, sumnja se da je uzrok tragedije neprilagođena brzina.
Istražitelji veruju da je vozač zbog prebrze vožnje "ispravio" krivinu, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal.
Nažalost, troje putnika ostalo je zarobljeno u vozilu.
Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da su svi preminuli usled davljenja, odnosno utapanja, jer nisu uspeli da izađu iz automobila koji se prevrnuo i potonuo u vodu.
Prema rečima izvora upoznatog sa istragom, pretpostavlja se da se nesreća dogodila satima pre nego što je otkrivena.
- Pretpostavlja se da se nesreća dogodila satima pre nego što je slučajni prolaznik, koji se vraćao sa pecanja, primetio automobil u kanalu.
Auto je bio na krovu, a točkovi su virili.
Tri tela su potom pronađena u vozilu.
Za sada se pretpostavlja da nesrećni ljudi nisu mogli da izađu iz kola. Možda su i pokušali da dozovu pomoć, ali nije imao ko da ih čuje, budući da je put sa kog su sleteli poljski i retko se koristi, a okolo su njive - navodi sagovornik upoznat sa istragom.
Tek oko 9.15 časova, gotovo tri sata nakon nesreće, tim putem prošao je Novosađanin koji živi u blizini mesta tragedije.
Ugledao je automobil prevrnut na krovu u kanalu i odmah pozvao policiju i ostale hitne službe.
Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitne pomoći, kao i ronioci Žandarmerije.
Vatrogasci su automobil zatekli potpuno potopljen u vodi, pa su uz pomoć radne mašine i traktora izvukli vozilo na kolovoz.
Nakon izvlačenja "golfa", iz automobila su izvučena tela dve muške i jedne ženske osobe. Lekari Zavoda za urgentnu medicinu mogli su samo da konstatuju njihovu smrt.
- Kanal je širok oko pet metara i dubok metar i po, ali oni su bili prevrnuti na krov, glave su im bile u vodi i nisu mogli da izađu.
Da je neko naišao odmah nakon što su sleteli, možda bi imali šanse da prežive - kaže izvor.
Tokom uviđaja u kanalu je pronađena i ženska torba, zbog čega se u jednom trenutku posumnjalo da je u vozilu možda bila i četvrta osoba.
- Na izvlačenju "golfa" iz vode bio je angažovan i traktor.
Pošto je auto izvađen, u kanalu je uočena ženska torba.
Tada se javila bojazan da je možda još neko bio u vozilu, pa su ronioci detaljno pretražili kanal i utvrđeno je da četvrte žrtve nema, odnosno da su u automobilu bile tri nastradale osobe - navodi sagovornik.
Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije, ali dosadašnji nalazi ukazuju da su neprilagođena brzina i sletanje u kanal bili kobni za troje mladih ljudi koji nisu uspeli da se izvuku iz prevrnutog automobila.
(Kurir)
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