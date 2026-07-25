OBRT NAKON TRAGEDIJE SRBA NA POVRATKU IZ GRČKE! Bratislav se probudio iz kome nakon nesreće, supruga nije preživela

BORANIN Bratislav P. (52), koji je u četvrtak teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, probudio se iz kome i svestan je, saznaje Ist media.

Foto: Freepik/ wavebreakmedia_micro

On je nakon primarne hospitalizacije u Blagoevgradu prebačen na dalje lečenje u bolnicu u Sofiji, gde su mu ustanovljene brojne povrede i čeka ga dug oporavak.

Nažalost, njegova supruga Tatjana (54) preminula je na licu mesta od zadobijenih povreda.

Saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu E-79 u blizini sela Černiče u Bugarskoj.

​Do udesa je došlo na deonici između Kresne i Simitlija, u smeru ka Sofiji, kada je putničko vozilo borskih registarskih tablica, pod još nerazjašnjenim okolnostima, prešlo u suprotnu traku i došlo do sudara sa dva teretna vozila.

Njih dvoje su se vraćali sa letovanja u Grčkoj.

Podsećamo, prvobitna informacija koja se pojavila na bugarskim portalima, a koju su preneli svi domaći mediji, bila je da su surpužnici oboje stradali, međutim, život je, po svemu sudeći, izgubila samo žena.

(Istmedia.rs)

BONUS VIDEO: