Društvo

NEVREME IDE KA SRBIJI: Pljuskovi i grmljavina se očekuju u ovim delovima naše zemlje

В.Н.

26. 07. 2026. u 11:14

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NAKON svežeg i vedrog jutra, pred nama je sunčan i veoma topao dan, povremeno uz umerenu oblačnost.

НЕВРЕМЕ ИДЕ КА СРБИЈИ: Пљускови и грмљавина се очекују у овим деловима наше земље

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C.

Kasnije posle podne i uveče u severnim i zapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova da ponegde bude i kratkotrajnih grmljavinskih oluja i nepogoda, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Pljuskova sa grmljavinom biće i na širem području Beograda.

U ponedeljak nešto svežije, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

U utorak stabilizacija vremena.

Od srede sunčano i svakim danom sve toplije, uz novi toplotni talas.

(Telegraf.rs)

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