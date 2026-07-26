IMBECILU GOVORI "TAKO JE, TAKO JE": Vučić o Lučiću, Paunovićevoj i onima koji ruše zemlju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nadležno tužilaštvo utvrditi sve činjenice i pokazati kako su, kako tvrdi, nastale i širene neistine u javnosti.
Gostujući na TV Prva, poručio je da ne kontroliše pravosuđe i da će institucije svojim radom otkloniti sve sumnje.
Predsednik kaže da će sve biti jasno kada tužilaštvo odradi svoj posao i kada će biti jasno kako je svaka laž izgrađena i onda na stotine puta ponovljena.
Jasmina Paunović koja preti tužbama zbog "targetiranja" njene ličnosti, prema rečima Vučića sama dovoljno svojim delima pokazuje ono što treba da javnost za o njoj.
- Toliko o tome koliko kontrolišem sudstvo i tužilaštvo. Ali to je tako zato što stranci, kada sprovode revoluciju u nekoj zemlji, oni uvek traže u sistemu takve neobrazovane, slabiće, te koji klimaju glavom. Ovaj čovek, Dejan Lučić, je imbecil. Milovan Brkić je pokvarenjak i lažov, ali nije glup.
Ali ona tom imbecilu govori tako je, tako je, zato što ceo život govori tako je. Dok sam ja u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, dok razgovaram o platama i penzija radnika, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju.
I uvek traže najgore među nama. Ali to ponavljam nije naš narod.
Ljudi su dobri, u najboljoj veri pomislivši da je to istina, hteli da se izbore za bolju Srbiju.
Moramo da razgovaramo sa narodom - rekao je on.
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