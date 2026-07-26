VUČIĆ O JASMINI PAUNOVIĆ: O takvim izjavama treba da se konsultuje specijalizovana ustanova "Laza Lazarević"

GOVOREĆI o izjavama Jasmine Paunović koje su se odnosile na Arape, Vučić je rekao da je, kako je naveo, svaka reč iz tih izjava za specijalizovanu ustanovu.

Foto: Printskrin TV Prva

Nakon toga prikazane su izjave Dejana Lučića i bivše tužiteljke o navodima da će se u Srbiju doseliti milion Izraelaca. Vučić je kazao da bi za takve slučajeve trebalo da se obrate ustanovi "Laza Lazarević".

- Ne znam šta bih vam rekao. O takvim izjavama treba da se konsultuje specijalizovana ustanova "Laza Lazarević" - kazao je predsednik Vučić.

Osvrćući se na blokadere, Vučić je naveo da su, kako tvrdi, pojedini bili spremni za određene poteze 15. marta, ali da su odustali nakon što su videli otpor i procenili da bi cena bila previsoka.

- Oni su bili spremni za to 15. marta, ali su se iznenadili otporom i da bi cena bila previsoka - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Prva

- Sa druge strane vidite notornu laž. Govore da ne želim da priznam i zakažem izbore, da izvedem specijalne snage. Nisam izveo ni vodene topove koji se koriste skoro svaki dan širom Evrope. Nisam ni zvučni top izveo... - kazao je predsednik.

Vučić je govorio i o slučaju Ranka Panića, navodeći da on nije odgovoran za njegovu smrt.

- Nisam ja ubio Ranka Panića nego oni. Neka demonstriraju svaki dan gde hoće, oni nama nisu dali da prođemo - rekao je Vučić.

On je dodao da ne želi da se bavi, kako je naveo, neistinitim tvrdnjama i da mu je važnije da se govori o budućim planovima.

- Ove bajke o kojima pričaju, ne znam ni šta bih rekao. Za mene je važnije šta ćemo da radimo - poručio je predsednik Srbije.

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