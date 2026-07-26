VUČIĆ O JASMINI PAUNOVIĆ: O takvim izjavama treba da se konsultuje specijalizovana ustanova "Laza Lazarević"
GOVOREĆI o izjavama Jasmine Paunović koje su se odnosile na Arape, Vučić je rekao da je, kako je naveo, svaka reč iz tih izjava za specijalizovanu ustanovu.
Nakon toga prikazane su izjave Dejana Lučića i bivše tužiteljke o navodima da će se u Srbiju doseliti milion Izraelaca. Vučić je kazao da bi za takve slučajeve trebalo da se obrate ustanovi "Laza Lazarević".
- Ne znam šta bih vam rekao. O takvim izjavama treba da se konsultuje specijalizovana ustanova "Laza Lazarević" - kazao je predsednik Vučić.
Osvrćući se na blokadere, Vučić je naveo da su, kako tvrdi, pojedini bili spremni za određene poteze 15. marta, ali da su odustali nakon što su videli otpor i procenili da bi cena bila previsoka.
- Oni su bili spremni za to 15. marta, ali su se iznenadili otporom i da bi cena bila previsoka - rekao je Vučić.
- Sa druge strane vidite notornu laž. Govore da ne želim da priznam i zakažem izbore, da izvedem specijalne snage. Nisam izveo ni vodene topove koji se koriste skoro svaki dan širom Evrope. Nisam ni zvučni top izveo... - kazao je predsednik.
Vučić je govorio i o slučaju Ranka Panića, navodeći da on nije odgovoran za njegovu smrt.
- Nisam ja ubio Ranka Panića nego oni. Neka demonstriraju svaki dan gde hoće, oni nama nisu dali da prođemo - rekao je Vučić.
On je dodao da ne želi da se bavi, kako je naveo, neistinitim tvrdnjama i da mu je važnije da se govori o budućim planovima.
- Ove bajke o kojima pričaju, ne znam ni šta bih rekao. Za mene je važnije šta ćemo da radimo - poručio je predsednik Srbije.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Vučić: Istraga o smrti studentkinje ispred Filozofskog fakulteta i dalje traje
26. 07. 2026. u 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)