MLADIĆ U IZRAZITO TEŠKOM STANJU: Poznato stanje 18-godišnjaka posle pada sa objekta bivše Azotare u Novom Sadu, oglasio se UKCV
NAKON pada sa visine sa objekta bivše Azotare u Novom Sadu, teško povređen 18-godišnjak je transportovan u Urgentni centar UKCV.
Pacijent J.Z. je, kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, primljen sa teškim politraumatskim povredama.
- Neeposredno po mprijemu u reanimacionu ambulantu, sprovedena je kompletna dijagnostika, pružena hitna medicinska pomoć i urađeno operativno zbrinjavanje povreda - navode u PR službi UKCV. - U trenutku ovog izveštavanja, pacijent je u izrazito teškom opštem stanju i smešten je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.
Mladić je, kako smo ranije objavili u utorak uveče, na pomenutom objektu bio sa šesnaestogodišnjom devojkom. Oni su se, kako saznajemo družili i prema nezvaničnim saznanjima konzumirali alkohol, a onda je u jednom trenutku, dok je osamnaestogodišnjak išao unazad, propao je kroz rupu sa visine od 30 metara i pao na cigle. Policiju je oko 20 časova o svemu obavestio radnik obezbeđenja.
Maloletnica je, kako saznajemo, ipak ostala prisebna, i pokušala je da pomogne povređenom drugu. POlicija je obavila uviđaj, obavešteno je i nadležno tužilaštvo, a prema prvim informacijama nema elemenata krivičnog dela.
