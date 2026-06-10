KECMANOVIĆI DANAS PRED SUDOM: Zakazano iznošenje završne reči

U VIŠEM sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka K.K. koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara škole.

Foto: Z. Jovanović/Printskrin

Završne reči će danas izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu, na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Tokom ponovljenog postupka optuženi Kecmanovići su izneli odbranu, dok je ponovo saslušan i njihov sin K.K. koji se od masovnog ubistva nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu.

Ovo suđenje je zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite ineteresa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je Nemanja Marinković, instruktor u streljani u kojoj je K.K. vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

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