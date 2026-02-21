POŽAR NA SAVSKOM VENCU: Na terenu šest vatrogasnih vozila, kao i policija i ekipe Hitne pomoći
U stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu jutros je izbio požar, u kojem za sada nema povređenih, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe, jer su se nagutale dima, preneo je RTS.
Trenutno se gasi požar u potkrovlju, koje je celo zahvaćeno vatrom.
Na terenu je šest vatrogasnih vozila, kao i policija i ekipe Hitne pomoći.
Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj je zatvorena.
(Tanjug)
