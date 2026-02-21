Nesreće

POŽAR NA SAVSKOM VENCU: Na terenu šest vatrogasnih vozila, kao i policija i ekipe Hitne pomoći

В.Н.

21. 02. 2026. u 07:09

U stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu jutros je izbio požar, u kojem za sada nema povređenih, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe, jer su se nagutale dima, preneo je RTS.

Foto: Novosti

Trenutno se gasi požar u potkrovlju, koje je celo zahvaćeno vatrom. 

Na terenu je šest vatrogasnih vozila, kao i policija i ekipe Hitne pomoći.

Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj je zatvorena.
 

(Tanjug)

