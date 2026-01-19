UMRLA PRIRODNOM SMRĆU: Milica Asanović(25) iz Balajnca, kod Merošine, preminula ubrzo nakon nestanka

OBDUKCIJA tela Milice Asanović(25) iz sela Balajnac, u opštini Merošina, prema nezvaničnim informacijama bliskih istrazi, potvrdila je da je ova devojka, pronađena posle osmodnevne potrage od prijave njenog nestanka u mestu u kome je živela, preminula prirodnom smrću.

foto: I.Mitić

Nezvanična saznanja govore da je obdukcijom utvrđeno da ništa ne ukazuje na to da je smrt nesrećne devojke bila nasilna, a obducenti su navodno, prema stanju tela zaključili da je smrt nastupila ubrzo nakon što je, 9. januara, prijavljen nestanak.

Njeno telo je pronađeno prošlog petka kraj auto-puta između Niša i Leskovca, u ataru doljevačkog sela Malošište. Milica se, kao što se i pretpostavljalo, posle višečasovnog lutanja po snegu i snažnoj zimi – smrzla.

foto: I.Mitić Tragičan kraj: Uzaludne nade u srećan ishod potrage za nestalom devojkom

Nezvanično saznajemo i to da je istraga isključila sumnje porodice i pojedinih meštana, koji su bili uključeni u potragu, da je Milica, s obzirom na njeno zdravstveno stanje, mogla sama da pređe sedam kilometara, od mesta gde je poslednji put viđena do lokacije na kojoj je pronađeno njeno telo.

Za nesrećnom devojkom koja je, prema izjavama srodnika, imala smetnje u razvoju i bila slabovida, osim pripadnika policije, tragali su i njeni rođaci, meštani, lovci… U jednom trenutku u potragu je bilo uključeno oko 200 ljudi. Angažovana je i Žandarmerija, kao i policijski pas tragač.

Milica je nestala dok se vraćala iz komšiluka, na pet minuta hoda od njene kuće. Iako je navodno bila na mentalnom nivou desetogodišnjeg deteta, nikada joj se nije dešavalo da zaluta, jer je taj put „znala napamet“. Međutim, utvrđeno je da je, na raskrsnici u Belajncu, nastavila da se kreće ka mestu Batušinac, umesto da skrene ka svojoj kući, ali nažalost tamo nikada nije stigla. U selu se veruje da je devojku, zbog slabovidosti, „prevario“ sneg.

ZALUTALA, PA SE SMRZLA

Na osnovu izjava svedoka i snimaka sa nadzornih kamera utvrđeno je kretanje nestale devojke od sela do podvožnjaka prema selu Međurovo odnosno Batušinac. Ona je dalje mogla samo preko zaleđenih oranica ili makadamom, paralelnim sa auto-putem. Taj seoski put se, zbog lošeg stanja, tokom zime slabo koristi, pa se tako objašnjava to što nesrećnu devojku niko nije primetio, dok je išla sve dalje od sela.