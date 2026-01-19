U POŽARU IZGORELA KUĆA PORODICE NIKOLIĆ: Dramatična noć u banatskom selu Botoš

Porodična kuća Mihaele i Gorana Nikolić, u selu Botoš, kod Zrenjanina izgorela je u požaru koji je izbio negde oko dva časa posle ponoći, u noći između subote i nedelje, u Ulici Gene Tornjanskog.

Mihaela i Goran su u kući živeli sa svojom maloletnom decom, devetogodišnjim Lavom i četvorogodišnjom Goranom, a trenutno su smešteni kod prijatelja u Botošu, koji su im ljudski i humano, izašli u susret i privremenonih smestili.

Vatrogasna jedinica, nakon višesatne borbe uspela je da sanira vaternu stihiju, koja je uništila kompletno pokućstvo, koje je porodica Nikolić godinama stvarala, izgoreo je i krov porodične kuće, a pričinjena materijalna šteta je ogromna.

Prema prvim informacijama, požar je izbio najverovatnije nakon što se zapalio osigurač, a glava četvoročlane porodice, Goran Nikolić zadobio je opekotine po rukama prilikom pokušaja da iz vatrom zahvaćene prostorije izvuče kompjuter, koji mu je neophodan za štamparski posao, kojim se bavi.

- Spavali smo i u jednom trenutku probudio me gust dim, vatra se širila munjevito, izgoreo je crep na krovu, uništena je kolekcija od hiljadu stripova i biblioteka sa preko dve hiljade knjiga - kaže Goran Nikolić, uz napomenu da je sreća što je njegova supruga uspela da na vreme decu izvede iz kuće i sa niko od njih nije povređen.