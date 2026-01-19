Nesreće

U POŽARU IZGORELA KUĆA PORODICE NIKOLIĆ: Dramatična noć u banatskom selu Botoš

Bogoljub Grujić

19. 01. 2026. u 09:20

PORODIČNA kuća Mihaele i Gorana Nikolić, u selu Botoš, kod Zrenjanina izgorela je u požaru koji je izbio negde oko dva časa posle ponoći, u noći između subote i nedelje, u Ulici Gene Tornjanskog.

У ПОЖАРУ ИЗГОРЕЛА КУЋА ПОРОДИЦЕ НИКОЛИЋ: Драматична ноћ у банатском селу Ботош

Foto Novosti

 Porodična kuća Mihaele i Gorana Nikolić, u selu Botoš, kod Zrenjanina izgorela je u požaru koji je izbio negde oko dva časa posle ponoći, u noći između subote i nedelje, u Ulici Gene Tornjanskog.
Mihaela i Goran su u kući živeli sa svojom maloletnom decom, devetogodišnjim Lavom i četvorogodišnjom Goranom, a trenutno su smešteni kod prijatelja u Botošu, koji su im ljudski i humano, izašli u susret i privremenonih smestili.
Vatrogasna jedinica, nakon višesatne borbe uspela je da sanira vaternu stihiju, koja je uništila kompletno pokućstvo, koje je porodica Nikolić godinama stvarala, izgoreo je i krov porodične kuće, a pričinjena materijalna šteta je ogromna.
 
Prema prvim informacijama, požar je izbio najverovatnije nakon što se zapalio osigurač, a glava četvoročlane porodice, Goran Nikolić zadobio je opekotine po rukama prilikom pokušaja da iz vatrom zahvaćene prostorije izvuče kompjuter, koji mu je neophodan za štamparski posao, kojim se bavi.
 
- Spavali smo i u jednom trenutku probudio me gust dim, vatra se širila munjevito, izgoreo je crep na krovu, uništena je kolekcija od hiljadu stripova i biblioteka sa preko dve hiljade knjiga - kaže Goran Nikolić, uz napomenu da je sreća što je njegova supruga uspela da na vreme decu izvede iz kuće i sa niko od njih nije povređen. 
 
POMOĆ MEŠTANA
 Žitelji pitomog banatskog sela Botoš, odmah su priskočili u pomoć, porodica je privremeno smeštena u kući prijatelja, a započeli su i radovi na raščišćavanju terena, pre nego što se krene u fazu sanacije nastale štete i postavljanja nove građe i krovne konstrukcije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN UBICA MMA BORCA STEFANA SAVIĆA: Pao u Španiji na osnovu Interpolove poternice
Hapšenja i istraga

0 0

UHAPŠEN UBICA MMA BORCA STEFANA SAVIĆA: Pao u Španiji na osnovu Interpolove poternice

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaveštena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode V.G., na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

19. 01. 2026. u 19:55

UHAPŠENI DILERI DROGE: Akcija policije u Zrenjaninu
Hapšenja i istraga

0 0

UHAPŠENI DILERI DROGE: Akcija policije u Zrenjaninu

PRIPADNICI zrenjaninske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su dvadesetjednogodišnjeg M. K.  iz okoline Bačke Palanke i godinu dana mlađeg Ž. M.  iz okoline Novog Bečeja, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

19. 01. 2026. u 16:21

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!